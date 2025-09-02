¡Sorpresa! Filtran la nueva posición que le dio Jorge Fossati a Murrugarra en Universitario

El Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se encuentra pausado porque se está jugando la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. En medio de ello, Jorge Fossati sabe que Universitario de Deportes no tiene tiempo que perder si quiere salir tricampeón nacional y sorprendió mostrando la insólita posición de Jorge Murrugarra en el último entrenamiento del cuadro merengue.

PUEDES VER:

Como sabemos, la 'U' es uno de los principales candidatos a llevarse el título del fútbol peruano esta temporada y no debe tropezar para conseguirlo con tranquilidad. Tras haber sido eliminado de la Copa Libertadores, el entrenador de los cremas sigue entrenando con todo su plantel y recientemente se vio a 'Murru' intentando atajar frente a Horacio Calcaterra.

Y es que durante el último entrenamiento publicado por Universitario en sus redes sociales, se puede observar cómo en determinado momento 'Calca' le pega al balón intentando anotarlo en una portería pequeña, de las que se usan para trabajos específicos, y Jorge Murrugarra buscó atajarla sin éxito. No obstante, el esférico terminó chocando en el poste y no fue gol.

Recordemos que la 'U' se encuentra entrenando para el regreso del Torneo Clausura 2025, mismo que será la próxima semana y donde los cremas deberán chocar con Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA el domingo 14 de septiembre por la fecha 8 del campeonato nacional. Para este compromiso se espera que los convocados a la selección peruana regresen sin lesiones.

Alex Valera y Edison Flores lesionados

Vale precisar que Alex Valera y Edison Flores fueron desconvocados de la selección peruana debido a que sufrieron un desgarro, pero los hinchas merengues no deben preocuparse porque estarían aptos para el encuentro ante el 'Dominó' en Arequipa del próximo fin de semana a las 15.00 horas de Perú.