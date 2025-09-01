River Plate sigue de cerca el fichaje de figura de Universitario, reveló Silvio Valencia

Universitario de Deportes se enfrentó a River Plate en mayo de 2025 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este encuentro crucial, que determinaba la clasificación o eliminación del equipo crema del torneo, ha arrojado sus primeras conclusiones. Según informó el periodista Silvio Valencia, un jugador merengue estaría siendo considerado por el gigante argentino para ser fichado en la próxima temporada.

River Plate sigue de cerca el fichaje de César Inga

César Inga estaría siendo visto por River Plate para que sea su próximo fichaje, reveló el periodista deportivo Silvio Valencia en uno de sus programas emitidos por YouTube, como una de sus primicias, de las muchas que ha dado a nivel nacional.

Video: Silvio Valencia

"A mí me dijeron. Mejor no lo digo, mato al jugador y al próximo contrato. A (César) Inga lo están mirando desde Argentina, un equipo que tiene la banda como Perú. Lo mira y le dice: 'Inga, en algún momento te atrapo'. River sigue a Inga", reveló Valencia.

Si bien es cierto, solo Valencia anunció esta primicia. Tiempo atrás se conoció que clubes de la MLS de Estados Unidos y el Olimpia de Paraguay lo querían para su equipo, pero al final no se concretó ningún fichaje y, por el momento, el polifuncional jugador sigue en Universitario de Deportes.

César Inga en Universitario

César Inga sigue destacando en Universitario de Deportes, participando en el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores. En el torneo internacional, ha disputado 8 encuentros de 8 posibles, siendo vital para avanzar a los octavos de final. En el campeonato local, ha jugado 13 de 18 partidos en el primer torneo del año, donde solo anotó 1 gol. En el certamen definitorio (Clausura), ha participado en 6 de 7 duelos posibles, destacando su gran polifuncionalidad bajo el mando de Jorge Fossati.