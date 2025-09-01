0

Jorge Fossati regresó al Perú y dejó potente mensaje sobre Universitario: "Esperemos que..."

El técnico de Universitario, Jorge Fossati, arribó al Perú tras una semana en Uruguay y a su vuelta fue contundente con sus declaraciones sobre los cremas.

Mauricio Ubillus
Jorge Fossati estuvo unos días en Uruguay y regresó al Perú para unirse a los entrenamientos de Universitario.
Jorge Fossati estuvo unos días en Uruguay y regresó al Perú para unirse a los entrenamientos de Universitario.
Desde hace una semana, la Liga 1 está paralizada debido a los partidos de la selección peruana por Eliminatorias 2026. El DT de Universitario, Jorge Fossati, aprovechó el receso para viajar a su país y este lunes regresó a Lima con las pilas recargadas y dejando un contundente mensaje que sorprenderá a los hinchas.

A su llegada a la capital peruana, el estratega uruguayo atendió a la prensa y mencionó que estuvo recargando energías, aunque eso no significó que estuviera atento a todo lo que ocurría en el equipo. Además, fue claro al decir que el principal objetivo de la 'U' es el tricampeonato, cosa por la cual vienen trabajando desde el día 1.

"Recargando energías (en su viaje a Uruguay), pero desenchufado de todo no estuve, siempre atento. El tricampeonato lo buscamos desde el primer día, jugar copa (Libertadores) no es excusa", señaló el 'Nonno' en entrevista con el medio Entre Bolas a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Jorge Fossati también se dirigió a la Liga 1

Por otro lado, el experimentado entrenador charrúa no se guardó nada después de las polémicas en contra de los merengues en sus últimos compromisos por el Torneo Clausura y mostró su deseo que las cosas marchen de la mejor manera en cuanto a la organización de la Liga 1 para evitar más controversias.

"Esperemos que las cosas empiecen a marchar bien desde afuera para Universitario porque así es muy complicado", agregó el técnico de 72 años, esperando que la situación ajena a lo que suceda en el club vaya por buen camino.

Jorge Fossati y sus números en busca del tricampeonato con Universitario

Desde su llegada en mayo del presente año para reemplazar a Fabián Bustos en el cargo, Jorge Fossati siempre la tuvo clara en cuanto al objetivo de Universitario y ese es el tricampeonato. Por el momento, todo va viento en popa, sobre todo cuando bajo su mando se consiguió el título del Torneo Apertura, por lo que ahora van con todo a llevarse el Clausura y así coronarse por tercera vez consecutiva de la Liga 1.

Hasta el momento, sus números en los banquillos de la 'U' son positivos. De 22 partidos dirigidos en todas las competiciones (17 por certamen local y 5 por Copa Libertadores), ha ganado 11, empatado 7 y perdido los 4 restantes; sumando un total de 40 puntos de 66 posibles.

Jorge Fossati tiene buenos números a nivel local, los cuales lo ilusionan con el tricampeonato de Universitario.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

