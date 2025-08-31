¿Olvidó a la 'U'? Sergio Peña reveló el sentimiento de Miguel Trauco por Alianza: "Ya no..."

Sin duda alguna, uno de los fichajes que remeció el mercado a inicios de año fue el de Miguel Trauco a Alianza Lima. El 'Genio', quien en más de una ocasión se proclamó hincha de Universitario, ya lleva ocho meses en el club y se lo ve cada vez más celebrando los triunfos blanquiazules. Justamente sobre ello habló Sergio Peña, quien impactó con sus declaraciones sobre lo que siente el exlateral crema sobre el cuadro blanquiazul.

Peña fue entrevistado recientemente en el podcast de Jefferson Farfán, donde reveló que habló con Trauco y este le dijo que se siente bien tratado en el club de La Victoria durante lo que lleva en la institución, así como el técnico Néstor Gorosito. Además, el volante puso en tela de juicio que su compañero sea realmente aficionado de la 'U'.

"Yo no sé si es del otro bando (Universitario). Yo he hablado con Trauco y él salta por el trato que tiene en el club, que hizo todo para traerlo. También es el tema del profe (Néstor Gorosito). Nosotros que somos de selección y el trato que le ha dado el profe es increíble", declaró en la última emisión de 'Enfocados'.

Video: Enfocados

Sergio Peña siente que Miguel Trauco no volvería a jugar en Universitario

En esa misma línea, el reciente fichaje aliancista fue contundente al decir lo que piensa sobre el nacido el lateral zurdo, pues se mostró con toda seguridad para decir que no lo ve regresando al club de Ate y que si la dirigencia merengue se contacta con el nacido en Tarapoto, este no aceptaría la propuesta.

"Siento que Miguel (Trauco) no iría a jugar al otro lado (Universitario). Si lo llaman del otro lado no va, estoy seguro", agregó Peña en el espacio del canal de Youtube de Jefferson Farfán, dando a entender que Trauco se quedaría en el elenco victoriano de llegar a suceder esa posibilidad.

Miguel Trauco deslizó la posibilidad de enamorarse de Alianza Lima

A los pocos días de haber firmado por Alianza Lima, Miguel Trauco sorprendió a sus seguidores al abrir la posibilidad de agarrarle cariño al conjunto victoriano pese a que es conocido su preferencia por Universitario. "Tal vez me pueda enamorar de Alianza, pero yo acá he venido a trabajar y hacer las cosas muy bien", declaró en su momento en entrevista con América Televisión.

Miguel Trauco: estadísticas con Alianza Lima

Pese a que en un principio era resistido por los aficionados, el futbolista de 33 años se comenzó a ganar un lugar en el once titular blanquiazul y los aplausos de los aficionados por el nivel que muestra cada semana en la cancha. Hasta el momento, ha disputado 2631 minutos en 32 partidos, sin anotar ni asistir, pero teniendo una labor destacada en defensa.

Miguel Trauco es uno de los futbolistas de Alianza Lima con más minutos en la temporada 2025. Foto: Alianza Lima