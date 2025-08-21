Filtran lo que realmente piensa Miguel Trauco sobre jugar en Alianza Lima: "Se siente..."

Desde que llegó a Alianza Lima a inicios de temporada, Miguel Trauco recibió muchos comentarios porque es hincha confeso de Universitario de Deportes e incluso cuenta con pasado en el club merengue. Sin embargo, con el pasar de los meses el defensor nacional se ha ido ganando el corazón de los aficionados y ahora se filtró cuál es su verdadero pensar sobre la institución de Matute.

Esto se reveló en L1 MAX, cuando la periodista Ana Lucía Rodríguez habló sobre el lateral de la selección peruana y contó que se siente realmente bien jugando en el club de La victoria, donde muchas veces se le ha visto celebrando con sus compañeros de camerino. Incluso, muchos seguidores íntimos aseguran que el ex Flamengo ya comenzó a sentir amor por la camiseta.

Recordemos que varias ocasiones Miguel Trauco ha sido grabado cantando y saltando con todo el plantel, sobre todo luego de los triunfos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. De esta forma, se confirma que el lateral nacional atraviesa un gran momento en su carrera y no se arrepiente en absoluto de haber estampado su firma en Alianza Lima esta temporada.

¿Cuál es el valor de Miguel Trauco?

Actualmente, Miguel Trauco tiene un valor de 850 mil euros en el mercado de transferencias y es una de sus cotizaciones más bajas en toda su carrera como futbolista profesional. Su precio más elevado lo alcanzó en el 2017, cuando jugaba para Flamengo y costaba un total de 2 millones de euros.

¿En qué clubes ha jugado Miguel Trauco?

Estos han sido los clubes del defensor peruano: