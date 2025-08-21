¿Eryc Castillo fichará por otro club y dejará Alianza tras buen rendimiento en Copa Sudamericana?

Alianza Lima venció por 4 a 1 a Universidad Católica de Ecuador en el resultado global de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esto ocasionó que varios jugadores del cuadro íntimo, entre ellos Eryc Castillo, se muestren a nivel internacional y sin duda clubes del exterior buscarán su fichaje. Ante esto, la gran pregunta está en si Castillo fichará por otro club y dejará Alianza tras su buen rendimiento en la Sudamericana.

Esta pregunta fue respondida por la periodista Analú Rodríguez en su programa por L1MAX, donde es acompañada por Gustavo Peralta. La respuesta de la comunicadora es incierta, pero sin duda dejará tranquilo a más de un hincha de Alianza Lima.

Video: L1MAX

"Hay una conversación para que Eryc Castillo pueda renovar con Alianza. Él está de acuerdo y ha dado su palabra para quedarse. Está contento. Claramente faltan unos detalles económicos. Quieren retener a Castillo", informó Analú en "Hablamos de Max".

"Aquí lo importante es que el jugador está cómodo, se quiere quedar en Alianza y el cuadro íntimo también está buscando retener a otros jugadores como Kevin Quevedo", concluyó.

Eryc Castillo anotó el gol de Alianza Lima ante la Universidad Católica por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

Esto quiere decir que los fanáticos de Alianza tienen que estar tranquilos, ya que la administración ya está buscando cómo retener al delantero ecuatoriano Eryc Castillo.

Solo falta abordar temas contractuales, como el sueldo y las cláusulas en caso de una posible salida, para que el exjugador de la selección ecuatoriana firme con Alianza Lima para las próximas temporadas. Después de eso, el jugador estará listo para seguir vistiendo la blanquiazul tras su buen rendimiento en la Copa Sudamericana 2025.