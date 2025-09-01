¿Y Universitario? Raúl Ruidiaz declaró su amor por otro club campeón peruano: "Te amo"

Universitario de Deportes estaría en búsqueda de su próximo 9 para la siguiente temporada y uno de los más solicitados por los hinchas cremas es Raúl Ruidíaz. Sin embargo, recientemente, este interés ha disminuido debido a una publicación realizada por la 'Pulga' en sus redes sociales, desatando la indignación de los seguidores merengues.

Raúl Ruidiaz olvidó a Universitario y declaró su amor por Atlético Grau

Y ahora, continuando con sus publicaciones en Instagram, el delantero de Atlético Grau manifestó su amor por el club de Piura con un mensaje contundente, luego de haber fichado hace más de 4 meses y de haber disputado tanto el Torneo de Apertura como el de Clausura.

Raúl Ruidiaz declaró su amor por Atlético Grau.

"Hace 4 meses llegué y hoy puedo decir que estoy enamorado de tus colores. Me esforzaré cada día más para ponerte en el lugar que mereces", se puede leer en la red social de Raúl Ruidíaz.

Estas palabras fueron acompañadas con un "Te amo, Grau", encima de una imagen donde celebra un gol junto a Bandiera, quienes jugaron en Atlético Grau también.

Es entonces cuando todos se preguntan: ¿Dónde quedó Universitario? ¿El accionar de los hinchas merengues en contra del delantero peruano habrá generado que sus sentimientos ahora se concentren en Piura, dejando de lado a Universitario? ¿O amará a dos clubes al mismo tiempo?

La respuesta solo la tiene Raúl Ruidíaz, quien aún tiene contrato con Atlético Grau. Si todo llega a una buena conclusión, podría regresar a Universitario de Deportes para convertirse en el nuevo delantero y enfrentar la Liga 1 2026 y el campeonato internacional al que logre clasificar en 2025.