Ayacucho FC se iría al descenso: así quedaría la tabla si confirman su expulsión de la Liga 1 2025

Uno de los casos que aguarda las autoridades de la Liga 1 es con relación al futuro de Ayacucho FC en la Primera División del 2025. Todo apunta a que el conjunto de los 'zorros' lleve el mismo destino de Deportivo Binacional, quien fue excluido del certamen profesional y generó cambios en la tabla de posiciones. Ante la inminente salida de los ayacuchanos, revisa cómo quedaría la clasificación del Clausura y Acumulado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura con descenso de Ayacucho FC

Las normas de la Liga 1 2025 indican que los partidos de Ayacucho FC quedarán nulas en el Torneo Clausura 2025. De esta manera, elencos como Alianza Lima y Melgar perderán sus puntos obtenidos tras haber sumado triunfos ante los 'zorros'.

Ayacucho FC 1-2 Atlético Grau

Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC

Ayacucho FC 0-0 Sport Boys

Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima

Melgar 2-1 Ayacucho FC

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 7 7 15 2. Sporting Cristal 6 11 14 3. Cusco FC 5 6 13 4. Deportivo Garcilaso 7 5 13 5. Alianza Universidad 7 0 10 6. Alianza Lima 6 1 9 7. Los Chankas 6 -4 9 8. Cienciano 6 2 8 9. AD Tarma 6 -4 7 10. Alianza Atlético 5 1 6 11. Sport Huancayo 6 -2 6 12. FBC Melgar 6 -2 6 13. Juan Pablo II 6 -2 6 14. Comerciantes Unidos 6 -3 5 15. Sport Boys 6 -7 3 16. UTC 5 -4 2 17. Atlético Grau 5 -5 1 18. Ayacucho FC - - - 19. Binacional - - -

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con descenso de Ayacucho FC

Del mismo modo en que afecta la tabla del Clausura, es evidente que la Tabla Acumulada presenta cambios radicales con la resta de puntos a aquellos clubes que superaron en los 90minutos a Ayacucho FC.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 25 33 54 2. Cusco FC 23 20 47 3. Sporting Cristal 24 18 46 4. Alianza Lima 24 13 46 5. Deportivo Garcilaso 25 14 40 6. Alianza Atlético 23 11 40 7. FBC Melgar 24 6 37 8. Sport Huancayo 24 0 36 9. Los Chankas 24 -4 32 10. Cienciano 24 6 31 11. AD Tarma 24 -10 31 12. Juan Pablo II 24 -10 25 13. Atlético Grau 23 -6 23 14. Sport Boys 24 -9 23 15. Alianza Universidad 24 -17 21 15. UTC 23 -21 21 17. Comerciantes Unidos 24 -17 16 18. Ayacucho FC - - - 19. Binacional - - -

¿Ayacucho FC descenderá en la Liga 1 2025?

Carlos Cora, representante de la FPF, reveló todos los detalles que pondrían a Ayacucho FC fueron de la Liga 1 2025 al igual que Deportivo Binacional. En una entrevista a Diario Jornada, el directivo del ente nacional aclaró que todo reclamo de los clubes debe ser mediante las entidades judiciales deportivas y no extraordinarias.

"Es muy probable que se repita la misma experiencia que con Binacional, porque los argumentos son muy parecidos. Binacional decía que tenía que jugar la Primera División cuestionando la tabla del 2023. En el caso de Ayacucho FC está demorando unas semanas más pero ya está en cierre. La audiencia se va a llevar a cabo sí o sí y los jueces van a tener que tomar la decisión", informó.

