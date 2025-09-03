Alianza Lima anuncia inesperada incorporación para el resto de la temporada: "Barceloneta"

La temporada 2025 está en curso y muchos clubes luchan por el Torneo Clausura de la Liga 1, siendo uno de los principales Alianza Lima. Los blanquiazules también están disputando la Copa Sudamericana, por lo que necesitan todo el apoyo posible y recientemente anunciaron a su flamante incorporación mediante sus redes sociales, esto pese a que el mercado de fichajes cerró hace semanas. ¿Cómo es posible?

No se trata de un futbolista que se encuentra recuperado, pero tampoco es un jugador que se sumará al plantel de Néstor Gorosito. Resulta que, a través de su cuenta oficial de 'X', los blanquiazules comunicaron el ingreso de un nuevo ingreso para sus socios Íntimos y nos referimos al restaurante La Barceloneta-Barra.

"Todos nuestros íntimos disfrutarán de un 20% de descuento en todos los platos a la carta de La Barceloneta Barra Brava", publicó Alianza Lima, dejando el Instagram oficial del local para que los hinchas del club vayan a seguirlo. Como sabemos, los aliancistas más fieles tienen mensualmente diferentes promociones en diversas marcas y esta es una de ellas.

Vale precisar que el nuevo restaurante asociado con los blanquiazules está establecido en la Calle Manuel Bañón 234 - San Isidro, por lo que deberás acudir a este distrito si deseas disfrutar del descuento ofrecido por el club victoriano. Claro, recuerda que para ello deber ser socio Íntimo o de lo contrario no tendrás acceso a la oferta.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Tras la pausa por Eliminatorias 2026, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 del Torneo Clausura. El compromiso iniciará a las 19.00 horas y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX mediante DirecTV y DGO.