En 2023, Hernán Barcos sorprendió a todos al anunciar su ingreso al mundo empresarial con su lanzamiento de 'La Porteña', una cafetería y panadería peruana que ofrece un rincón argentino en el país. Luego de varios meses, el jugador de Alianza Lima y su esposa, Giuli Cunha, anunciaron la apertura del nuevo local.

"Amor de mi vida, otro proyecto juntos y seguimos. 'La Porteña' ahora en Real Plaza Primavera, a seguir creciendo juntos. Te amo", fueron las palabras que el 'Pirata' colocó en una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, este miércoles 3 de septiembre. Rápidamente, las reacciones en redes no se hicieron esperar.

'La Porteña' de Hernán Barcos abre su nuevo local

El delantero del cuadro íntimo dio a conocer esta feliz noticia mediante sus redes sociales, recibiendo palabras de felicitaciones y los mejores éxitos por parte de sus amigos, conocidos, hinchas de Alianza Lima y público en general, que ahora podrán disfrutar de la experiencia en el nuevo local de 'La Porteña' en el distrito de San Borja.

Hernán Barcos y Giuli Cunha se mostraron felices con la inauguración de la segunda sede de 'La Porteña'.

"Felicidades, mi amor, seguimos creciendo", respondió la brasileña, Giuli Cunha, quien también compartió este momento en su cuenta de Instagram, donde se puede ver que la pareja posa feliz en el frontis de 'La Porteña' en el Real Plaza Primavera.

"Éxitos, querido amigo", "Eres grande Pirata, muchos éxitos. Tengo que ir sí o sí a 'La Porteña'", "¡Felicidades! ¡Nuevos caminos y desafíos mueven la vida!", "Pirata, te queremos mucho y los mejores éxitos en todos los proyectos", "Todo es delicioso, éxitos", "Uno en Lima Norte por favor, en Mega plaza o Plaza Norte", comentaron los usuarios.

¿Dónde queda 'La Porteña' de Hernán Barcos?

La cafetería La Porteña, emprendida por Hernán Barcos, está ubicada en la calle Enrique Palacios 900, en el distrito de Miraflores, Lima. Además, también está presente en el Jockey Plaza, con otro módulo ya operativo y recientemente, inauguró su sede en Real Plaza Primavera, San Borja.