La sorpresiva reacción de Pamela López tras recibir mensaje de Christian Cueva: "Me interesan..."

Tras una serie de dimes y diretes, todo indica que Christian Cueva y Pamela López lograron limar asperezas. Prueba de ello es el acuerdo de conciliación sobre el régimen de visitas, que permitió al experimentado volante reencontrarse con sus hijos en la capital durante el cierre de las Eliminatorias 2026.

En esa línea, la exabogada de Pamela López, fiel a su estilo, sorprendió a los televidentes de 'América hoy’ al revelar que la trujillana recibió un mensaje de su expareja y padre de sus hijos. Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención y generó todo tipo de comentarios entre los conductores fue la inesperada reacción de López. Aquí te contamos la historia completa.

Esto hizo Pamela López tras recibir un mensaje de Cueva

Según explicó Rosario Sasieta, quien hace poco dejó de representar legalmente a López, su ahora exrepresentada acudió a ella tras recibir un mensaje de texto inesperado de Cueva Bravo. "Cuando Pamela recibe el mensaje de texto, Christian se lo mandó. Ella viene y me dice: 'Doctora, me llegó este mensaje. ¿Lo desbloqueo?'", comenzó diciendo.

Sasieta, sin pensarlo dos veces, le aconsejó desbloquearlo de WhatsApp para retomar y facilitar el diálogo por el bienestar de sus hijos. "Yo le digo: 'Hija mía, desbloquéalo'. Y ella lo desbloquea de WhatsApp, esa ha sido la victoria. A mí no me importan terceros, me interesan los niños", aseguró la también excongresista.

Pamela López confirmó retorno del diálogo con Christian Cueva

Por su parte, Pamela López precisó que, tras meses de fuego cruzado, decidió retomar la comunicación con Cueva, aunque dejó en claro los términos de la conciliación de visitas. "Ambos coordinamos directamente como padres, tuve que desbloquearlo para poder comunicarme con él. Me escribió para decirme que iba a recoger a mis hijos y también que los iba a dejar", explicó la empresaria.