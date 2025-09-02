- Hoy:
Ampay a Angelo Campos | Magaly Medina lanza comunicado de última hora y pide disculpas: "Errores estúpidos"
El portero de Alianza Lima es protagonista de un nuevo ampay en el programa de Magaly Medina. ¿Con quién se le encontró?
¡Atención, hinchas de Alianza! Angelo Campos, portero del cuadro blanquiazul, fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme con una misteriosa joven. Sin embargo, las imágenes que iban a ser difundidas esta noche, quedarán en el aire, ya que por insólito motivo, la 'Urraca' no las emitirá.
PUEDES VER: Fecha confirmada en que Alianza conocerá su rival por Copa Sudamericana: ¿U de Chile o Independiente?
Precisamente fue la propia conductora quien previo a la emisión de las imágenes, pidió disculpas asegurando que hubo un error en el detalle del ampay, pues se había promocionado que quien acompañaba al jugador era Angye Zapata, siendo este último dato equívoco.
Durante los primeros minutos del programa, Magaly Medina lamentó que su equipo periodístico haya confundido a la joven que acompaña a Angelo Campos en el ampay cuya emisión se daría cita hoy. Además, mencionó que lo que sucedió fueron "Errores estúpidos" y que tomará acciones disciplinarias con sus reporteros.
Finalmente, a raíz del error, la popular 'Urraca' confirmó que, al no ser Angye Zapata la mujer del ampay, el hecho deja de ser noticioso y que no se emitirá el contenido.
