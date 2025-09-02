Esposa de Erick Noriega filtra chat y evidencia nerviosismo del jugador previo a su debut con Gremio

Tras dejar Alianza Lima, Erick Noriega hizo su debut oficial con Gremio, en un partido de la Serie A brasileña disputado contra Flamengo en el mítico estadio Maracaná. El jugador peruano arrancó como titular, por lo que la alegría lo invadió y así lo hizo saber su esposa, Gianella Paz, quien filtró sus conversaciones.

Este último domingo 31 de agosto, el popular 'Samurái' debutó con la camiseta tricolor y, sin duda, la más feliz con esta nueva etapa del futbolista fue su esposa. La joven peruana compartió un emotivo video en el que se aprecia su emoción hasta las lágrimas y reveló el sentir de Noriega.

Así reaccionó Erick Noriega previoa a su debut con Gremio

"Amor voy a jugar de titular", le dijo el volante nacido en Japón a su esposa, mediante mensaje de WhatsApp, a lo que ella le consultó cómo se sentía y le brindó palabras de aliento, puesto que el exjugador de Alianza Lima le confesó su nerviosismo. Ambos se encomendaron a Dios en lo que es una nueva etapa futbolística en el extranjero.

"Respira hondo amor, dale con fuerza, llegó tu momento, este momento por el que tanto has luchado mi vida. Órale mucho a Dios, que Él está contigo y sabe todo lo que has pasado para este momento. Vamos a darle", fueron las alentadoras palabras de Gianella.

Esposa de Erick Noriega presume debut del volante con Gremio como titular.

"Sácate la m... Es hoy amor. Sal de ese partido y quiero que salgas orgulloso, porque diste todo de ti, ¿sí? Repítete en la cabeza, el momento es ahora, no después ni más tarde", mencionó la esposa del 'Samurái' previo al debut de Noriega con Gremio. Posteriormente, se observan imágenes de una videollamada con la pareja tras el buen desempeño que demostró el jugador en el campo.

La salvada de Erick Noriega en su debut con Gremio

Erick Noriega jugó 95 minutos, destacando una asistencia clave y una gran salvada para evitar un gol de Flamengo a los 45 minutos del duelo. El impacto de su debut fue tan grande que fue incluido en el "Equipo de la Semana del Brasileirao".