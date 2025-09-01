- Hoy:
Milena Zárate reveló que exfutbolista de la selección peruana la invitió a Alemania: "Me dio..."
La artista colombiana relató en el sillón rojo todos los detalles de la conversación que sostuvo con un exintegrante del combinado bicolor.
Milena Zárate pasó por 'El valor de la verdad' y sus confesiones no pasaron desapercibidas. Además de hablar sobre su controvertida relación con el cómico Edwin Sierra, también se refirió a su supuesto romance con el exboxeador peruano Jonathan Maicelo. Pero eso no fue todo: durante su participación en el programa de Beto Ortiz, sorprendió al revelar que un exfutbolista de la selección peruana la 'presionó' para que viajara a Europa.
¿De quién se trata? Nada menos que de Yordy Reyna, quien actualmente milita en el Rodina Moscú, de la Primera División de Rusia. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos? ¿Llegaron a encontrarse? Aquí te lo contamos.
La curiosa propuesta de Yordy Reyna a Milena Zárate
"Con Yordy (Reyna) nos conocimos por Messenger, él me escribió. No me acuerdo cómo empezó la conversación, creo que por mi problema. Me dio un consejo, no me acuerdo. Te estoy hablando de hace años", comenzó diciendo Milena Zárate ante las cámaras del espacio transmitido por Panamerica TV.
Según la empresaria colombiana, solía conversar con el experimentado futbolista con frecuencia, hasta el punto de recibir una invitación para conocerse en persona en Alemania: "Me contaba cómo era el país, de la comida, hablábamos ocasionalmente y me pidió mi número de WhatsApp y se lo di. Hablábamos una vez al día cada dos días más o menos. Hasta que me dice que cuando quiera podía ir".
¿Milena Zárate aceptó la invitación de Yordy Reina?
La propia Milena señaló que decidió no aceptar la propuesta del jugador, pues no le agradaron ni su comportamiento ni la manera en que se lo expresó: "Yo me daba mi lugar y me dijo: 'Ven, yo te pago todo'. Cuando me habla en ese plan, le digo: 'No, yo puedo pagarme un pasaje y cuando vaya, voy con mi hija¿. La manera como me habló, me molestó. Después de eso no le volví a hablar", explicó Zárate.
