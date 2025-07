Macarena Gastaldo estará en 'El Valor de la Verdad' y confiesa detalles del romance con Advíncula: "Vine coja"

Macarena Gastaldo estará en 'El Valor de la Verdad' este domingo 13 de julio y sorprenderá a todos con sus candentes confesiones en el sillón rojo. En el adelanto del programa de Panamericana TV, se puede apreciar que la modelo argentina confiesa haber tenido un romance con el futbolista Luis Advíncula. ¿Qué dijo? Te brindamos todos los detalles.

En más de una oportunidad, el nombre de Macarena Gastaldo ha estado relacionado con destacados jugadores de la selección peruana, incluso uno de los más recientes escándalos fue cuando Pamela López la vinculó con Christian Cueva, mostrando conversaciones de WhatsApp con su aún esposo.

Macarena Gastaldo en 'EVDV' confiesa romance con Luis Advíncula

Este miércoles 9 de julio, 'El Valor de la Verdad' emitió el avance del programa que tendrá como invitada a Macarena Gastaldo, quien respondió a la pregunta, "¿Te fuiste a vivir a España con Luis Advíncula?". A lo que la conocida "Chica Tulum" no dudó en contestar fiel a su estilo.

"Vine coja, literalmente ahí debió nacer el 'coja', bebé. Literal vine en muletas", precisó la exparticipante de Combate. Esta declaración se debe a lo comentado años atrás por Sheyla Rojas, quien también fue vinculada sentimentalmente con el lateral derecho de Boca Juniors.

Cabe señalar que en el año 2020, Macarena confirmó a nivel nacional que tuvo una relación sentimental con el futbolista Luis Advíncula, precisando que la distancia fue uno de los factores importantes que provocaron la ruptura, además, precisó que lloró cuando finalizó el romance.

Eso no es todo, ya que también salió a relucir el nombre de Gianluca Lapadula. "Me gustaba muchísimo. (Sin mascarita), sí. Apágame la luz, déjame a mí no ser la muda. Me gusta bailar cachondo, un reggaeton 20 uñas", añadió.

¿Quién es Macarena Gastaldo?

Macarena Gastaldo es una modelo e influencer argentina que saltó a la fama en Perú siendo integrante de "Las Chicas Doradas" de Rústica en 2014, lo que le abrió las puertas a la televisión. En 2015 se sumó al reality de competencia "Combate" y en 2017, participó brevemente en "Esto es Guerra".

Macarena Gastaldo es una modelo e influencer argentina.