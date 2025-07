Erick Delgado reveló charla con Luis Advíncula y confesó si llegará a Cristal: "Totalmente seguro"

Uno de los clubes que quiere dar el golpe en el mercado de pases es Sporting Cristal. El elenco celeste sabe que tiene que traer refuerzos en busca de pelear el Torneo Clausura 2025. Bajo este panorama, uno de los jugadores que sonó fuerte en tienda celeste fue Luis Advíncula, que dado su presente en Boca Juniors se abrió la posibilidad de un regreso.

¿Luis Advíncula regresa a Sporting Cristal?

En medio de este rumor que viene comentándose fuertemente en redes sociales, Erick Delgado confesó públicamente una charla con Luis Advíncula desde hace unos días. El excapitán 'rimense' dejó en claro la postura del lateral derecho, sabiendo que ahora Sporting Cristal necesita de jugadores de jerarquía.

En el programa "Ni Loco Ni Santo", el exguardameta confesó que la intención de 'Bolt' es quedarse en el exterior. Sabe que tiene contrato con Boca Juniors y quiere esforzarse para seguir en suelo argentino. De esta manera, se descarta su llegada al Rímac para esta temporada 2025.

"Acá me están haciendo un comentario que me decían si confirmara si Advíncula llega a Cristal. Yo hablé con 'Lusho', me saludó el día de mi cumpleaños y hablé un día antes con él. Yo estoy totalmente seguro de que hoy en día piensa en seguir allá y no piensa volver. No venden falsos… se pelean por el tema de hinchajes y esto… Advíncula está por afuera. No va a volver", manifestó Erick Delgado.

(VIDEO: Ni Loco Ni Santo)

Boca Juniors no rescindirá contrato a jugadores

En medio de la problemática que vive Boca Juniors tras perder el Mundial de Clubes, el equipo 'xeneize' recibió una ola de críticas en cuanto a los integrantes del primer equipo. Uno de ellos fue Luis Advíncula, que finalmente se quedará en el cuadro argentino hasta finalizar su contrato. Eso sí, la directiva dejó en claro que no despedirá a los suyos, pero que escuchará las ofertas que vengan de diversos clubes.