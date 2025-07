'El Valor de la Verdad' de Macarena Gastaldo: ¿A qué hora comienza y cuáles son las preguntas que responderá?

'El Valor de la Verdad' de Macarena Gastaldo ha 'incendiado' la farándula nacional. La modelo argentina contó detalles inéditos de su vida y mencionó a más a seleccionados peruanos como Gianluca Lapadula, Luis Advíncula y Christian Cueva.

¿A qué hora comienza 'El Valor de la Verdad' por Panamericana TV?

'El Valor de la Verdad' inicia después del dominical de Panorama, esto quiere decir que las personas podrán conocer todas las respuestas de Macarena Gastaldo aproximadamente a las 10:40 de la noche.

'El Valor de la Verdad' de Macarena Gastaldo: ¿Qué preguntas responderá?

En el avance del programa, la modelo argentina mencionó diversos nombres de la farándula nacional e internacional. Macarena aseguró que se sienta en el sillón rojo con la finalidad de aclarar temas que han salido en televisión nacional.

"¿Te ha besado Gianluca Lapadula?", "¿Te fuiste a vivir a España con Advíncula?", "¿Intentó asfixiarte tu expareja Patricio Álvarez con una almohada?", "¿Se metió Flavia Laos en tu relación con Austin Palao?", "¿Le diste una cachetada a Shirley Arica?", "¿Parchaste a Christian Cueva?", con algunas preguntas que deberá responder la influencer.

Macarena Gastaldo se defiende y asegura que aclarará muchos temas en 'El Valor de la Verdad'

Tras las 'picantes' confesiones que realizó en 'El Valor de la Verdad', Macarena Gastaldo decidió pronunciarse, ya que muchos cibernautas no han dudo en criticarla, pero ella aseguró que ha sido muy sincera en el sillón rojo.

"Me dicen: 'Ay muy orgullosa, ella contado las cosas', pero no, son cosas que pasaron en TV y nunca se aclararon. Para hipócrita y mentirosa no estoy", mencionó la modelo argentina.