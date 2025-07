'La Chama' hace fuerte revelación sobre Macarena Gastaldo y Lapadula: "Eso llevaba..."

Macarena Gastaldo se presentará en 'El Valor de la Verdad' y contará detalles inéditos de sus encuentros con diferentes futbolistas. Uno de los seleccionados mencionados en el programa será Gianluca Lapadula, esta noticia sorprendió a muchos seguidores del 'Bambino'.

En el programa de 'Magaly TV, La Firme', Alexandra Méndez dio a conocer que existen rumores muy fuertes del vínculo que tenía la modelo argentina con 'Lapagol'. Sin embargo, aseguró que su examiga siempre lo negaba, por ello, le sorprendió su declaración.

"Dicen, dicen, que eso llevaba rato en encerronas. Dicen por ahí", comentó la popular 'Chama'. Ante este comentario, Magaly Medina indicó lo siguiente: "Ah, ¿Ósea no era de ahora?. Ella viene negándolo desde el 2021 que le vienen preguntando por Lapadula".

¿Lapadula y Macarena Gastaldo tuvieron un vínculo sentimental?

"¿Te besó Gianluca Lapadula?", es la pregunta que ha generado un 'terremoto' en la farándula peruana. A pesar de que aún se desconoce la respuesta, miles de personas no dudaron en criticar al jugador italoperuano, ya que él es un hombre casado.

Hasta el momento, Gianluca Lapadula no se ha pronunciado sobre el tema. Por su parte, Macarena ha indicado que ella no está mintiendo y que si está contando su verdad es porque pasaron cosas en televisión que nunca han sido aclaradas. "Para hipócrita y mentirosa no estoy", enfatizó.