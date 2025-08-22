Partidos de hoy sábado 23 de agosto: programación y dónde ver fútbol en vivo online

Este sábado 23 de agosto tenemos una agenda llena con intensos partidos que se disputarán en vivo en las grandes ligas de Europa. Manchester City vs Tottenham y Levante vs Barcelona son algunos de los duelos a jugarse. Además, en Sudamérica también hay programación. En Argentina se juega el clásico rosarino entre Newells vs Rosario Central. Para ello, aquí te dejamos la lista de encuentros para no perderte.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Sporting Cristal vs UTC
|L1 MAX
|13:15
|Los Chankas vs Sport Boys
|L1 MAX
|15:30
|Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad
|L1 MAX
|18:00 horas
|Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Manchester City vs Tottenham
|ESPN2, Disney+
|9:00
|AFC Bournemouth vs Wolverhampton
|ESPN2, Disney+
|9:00
|Brentford vs Aston Villa
|Disney+, Zapping
|9:00
|Burnley vs Sunderland
|Disney+
|11:30
|Arsenal vs Leeds United
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Mallorca vs Celta de Vigo
|ESPN 4, Disney+
|12:30
|Atlético Madrid vs Elche
|DIRECTV Sports, DGO
|14:30
|Levante vs Barcelona
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Sassuolo vs Napoli
|ESPN2, Disney+
|11:30
|Genoa vs Lecce
|Disney+
|13:45
|Roma vs Bologna
|ESPN, Disney+
|13:45
|Milan vs Cremonese
|ESPN4, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen
|Disney+
|8:30
|Heidenheim vs Wolfsburg
|Disney+
|8:30
|Bayer Leverkusen vs Hoffenheim
|Disney+
|8:30
|Freiburg vs Augsburg
|Disney+
|8:30
|Union Berlin vs Stuttgart
|Disney+
|11:30
|St. Pauli vs Borussia Dortmund
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Marselleavs Paris FC
|Disney+
|12:00
|Nice vs Auxerre
|Disney+
|14:05
|Lyon vs Metz
|Disney+, Claro TV+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Moreirense vs Vitória Guimarães
|12:00
|Nacional vs Sporting CP
|GolTV, GOLTV Play
|14:30
|Benfica vs Tondela
|GolTV, GOLTV Play
|14:30
|Arouca vs Rio Ave
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|San Lorenzo vs Instituto
|TyC Sports, TNT Sports
|15:30
|Rosario Central vs Newell's Old Boys
|TyC Sports, Disney+, ESPN Premium
|18:00
|San Martín San Juan vs Gimnasia La Plata
|TyC Sports, ESPN Premium
|18:00
|Atlético Tucumán vs Talleres Córdoba
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|RB Bragantino vs Fluminense
|Premiere, Globoplay, Zapping
|16:30
|Cruzeiro vs Internacional
|Amazon Prime Video, Premier Sports 1
|19:00
|Grêmio vs Ceará
|SporTV, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy en Primera División Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Audax Italiano vs Coquimbo Unido
|max chile, TNT Sports Premium
|19:00
|Universidad Católica vs Unión Española
Partidos de hoy en Primera División Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Go Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam
|ESPN 2
|11:45
|PSV vs Groningen
|Disney+
|14:00
|Telstar vs Volendam
|ESPN, Watch ESPN
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Cincinnati vs New York City
|MLS Season Pass
|18:30
|Columbus Crew vs New England
|MLS Season Pass
|18:30
|DC United vs Inter Miami
|MLS Season Pass
|18:30
|CF Montréal vs Austin
|MLS Season Pass
|18:30
|Philadelphia Union vs Chicago Fire
|MLS Season Pass
|19:30
|Nashville SC vs Orlando City SC
|MLS Season Pass
|19:30
|Houston Dynamo vs SJ Earthquakes
|MLS Season Pass
|19:30
|Dallas vs Los Angeles FC
|MLS Season Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs Minnesota United
|MLS Season Pass
|20:30
|Vancouver Whitecaps vs St. Louis City
|MLS Season Pass
|21:30
|San Diego vs Portland Timbers
|MLS Season Pass
|21:30
|LA Galaxy vs Colorado Rapids
|MLS Season Pass
Horarios de acuerdo al territorio peruano.