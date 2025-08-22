0

Partidos de hoy sábado 23 de agosto: programación y dónde ver fútbol en vivo online

Programación de partidos en vivo para este sábado 23 de agosto. Se juega una nueva fecha en las grandes ligas de Europa y también hay fútbol en Sudamérica.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 23 de agosot
Programación de partidos en vivo para este sábado 23 de agosot | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este sábado 23 de agosto tenemos una agenda llena con intensos partidos que se disputarán en vivo en las grandes ligas de Europa. Manchester City vs Tottenham y Levante vs Barcelona son algunos de los duelos a jugarse. Además, en Sudamérica también hay programación. En Argentina se juega el clásico rosarino entre Newells vs Rosario Central. Para ello, aquí te dejamos la lista de encuentros para no perderte.

El valor de mercado de Erick Noriega tras ser oficializado en Gremio de Brasil

PUEDES VER: El descomunal valor de mercado de Erick Noriega tras ser anunciado como flamante jale de Gremio

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Sporting Cristal vs UTCL1 MAX
13:15Los Chankas vs Sport BoysL1 MAX
15:30Comerciantes Unidos vs Alianza UniversidadL1 MAX
18:00 horasDeportivo Garcilaso vs. Sport HuancayoL1 MAX

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Manchester City vs TottenhamESPN2, Disney+
9:00AFC Bournemouth vs WolverhamptonESPN2, Disney+
9:00Brentford vs Aston VillaDisney+, Zapping
9:00Burnley vs SunderlandDisney+
11:30Arsenal vs Leeds UnitedESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Mallorca vs Celta de VigoESPN 4, Disney+
12:30Atlético Madrid vs ElcheDIRECTV Sports, DGO
14:30Levante vs BarcelonaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Sassuolo vs NapoliESPN2, Disney+
11:30Genoa vs LecceDisney+
13:45Roma vs BolognaESPN, Disney+
13:45Milan vs CremoneseESPN4, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Eintracht Frankfurt vs Werder BremenDisney+
8:30Heidenheim vs WolfsburgDisney+
8:30Bayer Leverkusen vs HoffenheimDisney+
8:30Freiburg vs AugsburgDisney+
8:30Union Berlin vs StuttgartDisney+
11:30St. Pauli vs Borussia DortmundDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Marselleavs Paris FCDisney+
12:00Nice vs AuxerreDisney+
14:05Lyon vs MetzDisney+, Claro TV+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Moreirense vs Vitória Guimarães
12:00Nacional vs Sporting CPGolTV, GOLTV Play
14:30Benfica vs TondelaGolTV, GOLTV Play
14:30Arouca vs Rio Ave

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:30San Lorenzo vs InstitutoTyC Sports, TNT Sports
15:30Rosario Central vs Newell's Old BoysTyC Sports, Disney+, ESPN Premium
18:00San Martín San Juan vs Gimnasia La PlataTyC Sports, ESPN Premium
18:00Atlético Tucumán vs Talleres CórdobaTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00RB Bragantino vs FluminensePremiere, Globoplay, Zapping
16:30Cruzeiro vs InternacionalAmazon Prime Video, Premier Sports 1
19:00Grêmio vs CearáSporTV, Premiere, Globoplay

Partidos de hoy en Primera División Chile

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Audax Italiano vs Coquimbo Unidomax chile, TNT Sports Premium
19:00Universidad Católica vs Unión Española

Partidos de hoy en Primera División Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Sportivo Luqueño vs Deportivo RecoletaTigo Sports

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Go Ahead Eagles vs Sparta RotterdamESPN 2
11:45PSV vs GroningenDisney+
14:00Telstar vs VolendamESPN, Watch ESPN

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Cincinnati vs New York CityMLS Season Pass
18:30Columbus Crew vs New EnglandMLS Season Pass
18:30DC United vs Inter MiamiMLS Season Pass
18:30CF Montréal vs AustinMLS Season Pass
18:30Philadelphia Union vs Chicago FireMLS Season Pass
19:30Nashville SC vs Orlando City SCMLS Season Pass
19:30Houston Dynamo vs SJ EarthquakesMLS Season Pass
19:30Dallas vs Los Angeles FCMLS Season Pass
20:30Real Salt Lake vs Minnesota UnitedMLS Season Pass
20:30Vancouver Whitecaps vs St. Louis CityMLS Season Pass
21:30San Diego vs Portland TimbersMLS Season Pass
21:30LA Galaxy vs Colorado RapidsMLS Season Pass

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. CONMEBOL anunció fecha y hora de los partidos de Alianza Lima por cuartos de Copa Sudamericana

  2. Conmebol se pronunció sobre el partido Independiente vs. U de Chile: ¿Alianza Lima a semifinales?

  3. ¡Atención, Alianza! Revelan la primera sanción a Independiente tras incidentes con hinchas de U de Chile

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano