Banco de la Nación publicó lista de beneficiarios que recibirán tarjeta con saldo de 200 soles

El Banco de la Nación es una de las entidades financieras más populares del país y muchos desconocen que cada cierto tiempo se realizan sorteos a favor de sus clientes que cuentan con tarjetas de créditos. Si eres uno de ellos, entonces revisa la siguiente información.

Mediante sus redes sociales oficiales, publicó la lista de personas que lograron ganar una de las 10 gift cards de 200 soles. El sorteo se llevó a cabo de 15 de agosto, las personas deben saber que la iniciativa fue por Fiestas Patrias.

Lista de ganadores del Banco de la Nación.

Banco de la Nación ofrece préstamos de hasta 10,000 soles

De acuerdo a la página web del Banco de la Nación, la entidad financiera está ofreciendo un préstamo de hasta 99,999 soles con una tasa promocional sumamente baja. Lo mejor de todo es que la iniciativa estará disponible hasta el 31 de agosto.

El préstamo Multired está disponible en toda la red de agencias, además, no requiere de avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionados. Si quieres ser evaluado o buscas más información, entonces puedes comunicarte con el asistente virtual del Banco de la Nación (966216942).