- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Universitario
- River Plate vs Libertad
- Alianza Lima
- Tabla Acumulada
- Obras
Banco de la Nación publicó lista de beneficiarios que recibirán tarjeta con saldo de 200 soles
El Banco de la Nación dio a conocer la lista de personas que han sido beneficiadas con 200 soles este 2025. Más detalles en la nota.
El Banco de la Nación es una de las entidades financieras más populares del país y muchos desconocen que cada cierto tiempo se realizan sorteos a favor de sus clientes que cuentan con tarjetas de créditos. Si eres uno de ellos, entonces revisa la siguiente información.
PUEDES VER: Cronograma de pagos, agosto 2025 del Banco de la Nación: ¿Desde cuándo se depositan los sueldos este mes?
Mediante sus redes sociales oficiales, publicó la lista de personas que lograron ganar una de las 10 gift cards de 200 soles. El sorteo se llevó a cabo de 15 de agosto, las personas deben saber que la iniciativa fue por Fiestas Patrias.Lista de ganadores del Banco de la Nación.
Banco de la Nación ofrece préstamos de hasta 10,000 soles
De acuerdo a la página web del Banco de la Nación, la entidad financiera está ofreciendo un préstamo de hasta 99,999 soles con una tasa promocional sumamente baja. Lo mejor de todo es que la iniciativa estará disponible hasta el 31 de agosto.
El préstamo Multired está disponible en toda la red de agencias, además, no requiere de avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionados. Si quieres ser evaluado o buscas más información, entonces puedes comunicarte con el asistente virtual del Banco de la Nación (966216942).
- 1
Tottus anuncia oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?
- 2
Vecinos de Puente Piedra recibieron la mejor noticia | Se culminó obra que mejorará tránsito en la Panamericana Norte
- 3
Plaza Vea confirmó cierre en todas sus tiendas a nivel nacional este jueves 21 de agosto: ¿cuál es el motivo?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90