- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
Préstamo del Banco de la Nación de 100,000 soles se extiende: requisitos para recibirlo de manera rápida
Los ciudadanos pueden solicitar al Banco de la Nación un préstamo de 100,000 soles con bajos intereses y sin contar con un aval o hipoteca.
El Banco de la Nación está que ofrece un préstamo de 100,000 soles a baja tasa para los trabajadores y pensionistas del sector públicos que cuenten con ahorros en dicha entidad financiera. El crédito estaba pactado hasta fines de julio, la se ha extendido el plazo para solicitarlo.
Si estás buscando acceder a este dinero, pero desconoces cómo solicitar el beneficio o hasta cuando estará vigente, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te brindaremos toda la información que necesitas.
Préstamo del Banco de la Nación 100,000 soles: ¿Cuál es el nuevo plazo?
El Banco de la Nación dio a conocer que se extendió el plazo de TCEA Promocional (desde 11,585) de Préstamo Multired de hasta 99.999 soles hasta el 31 de agosto. "Financia esos recuerdos que se volverán inolvidables y págalo cómodo hasta en 60 meses", menciona el comunicado.El Banco de la Nación está que ofrece este préstamo hasta fines de agosto.
Los solicitantes no requieren de un aval, ni garante y está disponible para trabajadores activos, pensionistas del sector público, que por motivos de ingresos, cuentan con una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación.
Banco de la Nación: Requisitos para cobrar los 100,000 soles del préstamo
Para acceder al préstamo del Banco de la Nación por hasta 100,000 soles a tasa baja, debes cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto la entidad financiera.
- Tarjeta Débito BN.
- DNI original, o carnet de extranjería en original y copia.
- Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con hasta 4 meses de antigüedad.
- Los trabajadores CAS que ingresaron del 10 de marzo de 2021 en adelante deben presentar el último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos, que acrediten una antigüedad laboral de 13 meses como mínimo.
- Contar con calificación "Normal, No definida o No reportado" en la Central de Riesgos de la SBS.
- Para la renovación es necesario no tener problemas de pago en el Banco de la Nación.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90