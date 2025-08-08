0
EN DIRECTO
Perú vs Colombia EN VIVO HOY por Copa Panamericana de Vóley

Préstamo del Banco de la Nación de 100,000 soles se extiende: requisitos para recibirlo de manera rápida

Los ciudadanos pueden solicitar al Banco de la Nación un préstamo de 100,000 soles con bajos intereses y sin contar con un aval o hipoteca.

Roxana Aliaga
El Banco de la Nación está ofreciendo un préstamo de 100,000 soles.
El Banco de la Nación está ofreciendo un préstamo de 100,000 soles. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

El Banco de la Nación está que ofrece un préstamo de 100,000 soles a baja tasa para los trabajadores y pensionistas del sector públicos que cuenten con ahorros en dicha entidad financiera. El crédito estaba pactado hasta fines de julio, la se ha extendido el plazo para solicitarlo.

El Banco de la Nación anunció una nueva modalidad de fraude.

PUEDES VER: Cuidado: Banco de la Nación advierte sobre la nueva modalidad de fraude a usuarios

Si estás buscando acceder a este dinero, pero desconoces cómo solicitar el beneficio o hasta cuando estará vigente, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te brindaremos toda la información que necesitas.

Préstamo del Banco de la Nación 100,000 soles: ¿Cuál es el nuevo plazo?

El Banco de la Nación dio a conocer que se extendió el plazo de TCEA Promocional (desde 11,585) de Préstamo Multired de hasta 99.999 soles hasta el 31 de agosto. "Financia esos recuerdos que se volverán inolvidables y págalo cómodo hasta en 60 meses", menciona el comunicado.

El Banco de la Nación está que ofrece este préstamo hasta fines de agosto.

Los solicitantes no requieren de un aval, ni garante y está disponible para trabajadores activos, pensionistas del sector público, que por motivos de ingresos, cuentan con una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación.

Banco de la Nación: Requisitos para cobrar los 100,000 soles del préstamo

Para acceder al préstamo del Banco de la Nación por hasta 100,000 soles a tasa baja, debes cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto la entidad financiera.

  • Tarjeta Débito BN.
  • DNI original, o carnet de extranjería en original y copia.
  • Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con hasta 4 meses de antigüedad.
  • Los trabajadores CAS que ingresaron del 10 de marzo de 2021 en adelante deben presentar el último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos, que acrediten una antigüedad laboral de 13 meses como mínimo.
  • Contar con calificación "Normal, No definida o No reportado" en la Central de Riesgos de la SBS.
  • Para la renovación es necesario no tener problemas de pago en el Banco de la Nación.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro AFP de 21,400 soles: Afiliados reciben mala noticia y no podrían acceder al desembolso este 2025

  2. Retiro AFP 2025 de 21,400 soles: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

  3. Retiro ONP de S/ 26,750 en 2025: ¿cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá retirar?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano