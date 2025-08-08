Préstamo del Banco de la Nación de 100,000 soles se extiende: requisitos para recibirlo de manera rápida

El Banco de la Nación está que ofrece un préstamo de 100,000 soles a baja tasa para los trabajadores y pensionistas del sector públicos que cuenten con ahorros en dicha entidad financiera. El crédito estaba pactado hasta fines de julio, la se ha extendido el plazo para solicitarlo.

Si estás buscando acceder a este dinero, pero desconoces cómo solicitar el beneficio o hasta cuando estará vigente, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te brindaremos toda la información que necesitas.

Préstamo del Banco de la Nación 100,000 soles: ¿Cuál es el nuevo plazo?

El Banco de la Nación dio a conocer que se extendió el plazo de TCEA Promocional (desde 11,585) de Préstamo Multired de hasta 99.999 soles hasta el 31 de agosto. "Financia esos recuerdos que se volverán inolvidables y págalo cómodo hasta en 60 meses", menciona el comunicado.

El Banco de la Nación está que ofrece este préstamo hasta fines de agosto.

Los solicitantes no requieren de un aval, ni garante y está disponible para trabajadores activos, pensionistas del sector público, que por motivos de ingresos, cuentan con una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación.

Banco de la Nación: Requisitos para cobrar los 100,000 soles del préstamo

Para acceder al préstamo del Banco de la Nación por hasta 100,000 soles a tasa baja, debes cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto la entidad financiera.