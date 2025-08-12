- Hoy:
Pago de ONP, HOY 12 de agosto: lista completa de todos los pensionistas que cobran este martes
Los afiliados a la ONP podrán acceder al pago de sus pensiones correspondientes al mes de agosto, siguiendo de cerca el cronograma.
Este martes 12 de agosto de 2025 es una fecha muy relevante para los pensionistas del sistema ONP (Oficina de Normalización Previsional) en Perú. Bajo el Decreto Ley N.º 19990, muchos beneficiarios recibirán su pensión en agencias bancarias o agencias corresponsales ese día, conforme al cronograma escalonado establecido por la entidad.
PUEDES VER: Retiro ONP de hasta 5 UIT en 2025: ¿cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá acceder a los fondos?
La ONP administra el Sistema Nacional de Pensiones, financiado por aportes solidarios y dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Su objetivo es asegurar la entrega mensual de pensiones a jubilados y pensionistas hasta su fallecimiento, sin constituir un fondo individual.
A continuación, se detalla lo esencial para quienes cobran este martes 12 de agosto, junto con toda la programación oficial, modalidades de cobro y recomendaciones clave para un cobro seguro y sin contratiempos.
¿Quiénes cobran este martes 12 de agosto?
Este día recibirán su pensión aquellos cuya inicial del apellido paterno está entre M y Q, conforme al cronograma del Decreto Ley N.º 19990. Durante agosto de 2025, la ONP beneficia a más de 768,000 pensionistas a nivel nacional.
Cronograma completo de pagos de pensiones ONP - agosto 2025Pagos de ONP en agosto iniciaron el pasado 8 de agosto de 2025/ FOTO: Ministerio de Economía y Finanzas
De acuerdo al Decreto Ley N.º 19990 (pensionistas regulares):
- A-C: viernes 8 de agosto
- D-L: lunes 11 de agosto
- M-Q: martes 12 de agosto
- R-Z: miércoles 13 de agosto
- Convenios internacionales (Ley 27803 incluida): viernes 15 de agosto
- Pago a domicilio (para elegibles): del 15 al 24 de agosto.
Otros regímenes (DL 18846, DL 20530, Leyes 30003 y 26790):
- Abono en cuenta bancaria: jueves 14 de agosto
- Pago a domicilio: del 17 al 24 de agosto
¿Dónde y cómo se puede cobrar la pensión?
Depósito en cuenta bancaria: disponible en agencias del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif; los pensionistas pueden retirar en ventanilla, cajero automático o mediante agentes corresponsales, sin costo adicional.
Pago a domicilio: habilitado para personas con movilidad limitada, avanzada edad u otras condiciones especiales; entrega entre el 15 y el 24 de agosto.
¿Por qué un cronograma escalonado?
Este sistema permite:
- Reducir aglomeraciones en agencias bancarias.
- Garantizar atención adecuada especialmente a adultos mayores y personas vulnerables.
- Optimizar la distribución logística de pagos a nivel nacional.
Recomendaciones de seguridad
- No retires todo el dinero de una sola vez; los fondos quedan disponibles si no los gastas.
- Nunca compartas información personal o claves; la ONP no solicita datos confidenciales.
- Utiliza cajeros en zonas concurridas y en horario diurno.
- Desconfía de mensajes o llamadas que prometan bonos a cambio de datos o pagos previos; son intentos de estafa frecuentes.
