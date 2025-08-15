Retiro ONP de hasta 4 UIT 2025: confirman noticia de último minuto en favor del desembolso de los fondos
¡Atención, aportante a la Oficina de Normalización Previsional! Desde el Congreso de la República informan reciente noticia sobre el retiro de hasta S/ 20,600.
El retiro ONP y AFP en este 2025 generan gran interés en Perú, puesto que con la instauración de la nueva Comisión de Economía, se espera que los miembros coloquen estos temas en la agenda parlamentaria. En este marco, desde el Congreso de la República se acaba de anunciar una noticia que alegraría a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional que desean acceder a sus fondos.
PUEDES VER: Retiro ONP 2025 | ¿Ya hay fecha para la aprobación del proyecto de ley que busca la liberación de hasta S/26,750?
Buena noticia sobre retiro ONP 2025: presentan proyecto de ley
Este último jueves 14 de agosto, el congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, presentó un proyecto de ley que dispone el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 20,600.00. Con esta nueva propuesta se suman más de 9 iniciativas en este 2025.
Eso no es todo, ya que en el documento se puede preciar que también se estipula un incremento gradual de pensión de jubilación a favor de las familias peruanas, con el objetivo de contribuir con la reactivación de la economía del país. Con esta propuesta, los aportantes a la ONP se podría ver beneficiados.
Retiro ONP 2025: ¿cuándo se podría acceder a los fondos?
La aprobación del proyecto de ley que autorice el retiro ONP en este 2025 aún tiene mucho camino por recorrer, pues si bien la Comisión de Economía aprobó la iniciativa, aún está pendiente su respectiva aprobación, evaluación del Poder Ejecutivo, promulgación y publicación en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, es preciso señalar que en lo que va del año 2025, hay al menos nueve proyectos de ley pendientes relacionados con el retiro de fondos de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), sumada la reciente propuesta del parlamentario Jhaec Espinoza, presentada este 14 de agosto:
- Retiro de hasta 2 UIT (S/ 10 700) — presentación: 22 de mayo de 2025 por Elías Varas
- Retiro de hasta 5 UIT (S/ 26 750) — presentación: 13 de marzo de 2025 por Margot Palacios
- Retiro de 4 UIT (S/ 21 400) — presentación: 20 de noviembre de 2024 por Kelly Portalatino
- Retiro de 5 UIT (S/ 26 750) — presentación: 7 de noviembre de 2024 por Wilson Quispe
- Retiro de 4 UIT — presentación: 30 de septiembre de 2024 por Waldemar Cerrón
- Retiro de 5 UIT — presentación: 19 de julio de 2024 por Segundo Quiroz
- Retiro de 4 UIT — presentación: 11 de julio de 2024 por Katy Ugarte
- Retiro de 4 UIT + aumento de pensión — presentación: 4 de junio de 2024 por Américo Gonza
- Retiro del 50 % de los aportes — presentación: 10 de mayo de 2022 por Guido Bellido.
¿Qué se sabe del retiro de ONP en 2025?
Hasta el momento, ninguno de estos proyectos ha sido aprobado aún, y no hay fecha fijada para debate en Pleno. Sin embargo, existe un dictamen en la Comisión de Trabajo que, en lugar de permitir un retiro amplio, plantea otorgar un bono de S/ 1 337,50 a ciertos afiliados, como los adultos mayores con menos de diez años de aportes, quienes no pueden acceder a pensión.
- 1
Retiro ONP de hasta 5 UIT en 2025 | ¿Cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá acceder a los fondos?
- 2
Retiro ONP de hasta 4 UIT 2025: confirman noticia de último minuto en favor del desembolso de los fondos
- 3
Retiro ONP 2025 | ¿Ya hay fecha para la aprobación del proyecto de ley que busca la liberación de hasta S/26,750?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90