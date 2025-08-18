Nuevo retiro ONP: aportantes podrían acceder hasta 20,600 soles este 2025

Los ciudadanos recibieron una excelente noticia por parte del Congreso de la República. Uno de los parlamentarios presentó un nuevo proyecto de ley que buscan el desembolso voluntario de hasta 20,600 soles este 2025 y miles de ciudadanos esperan con ansias que la iniciativa sea aprobada por el parlamento.

Si el Congreso aprueba la medida por insistencia, los afiliados podrán acceder al primer desembolso. Con la iniciativa presentada por Jhaec Darwin Espinoza Vargas son 9 proyectos que buscan beneficiar a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional.

Nuevo retiro ONP de 20,600 soles

Según el proyecto de ley del retiro extraordinario de la ONP, los aportantes podrán solicitar el desembolso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, se estipula el incremento gradual de la pensión de jubilación a favor de las familias peruanas.

¿Aprobarán el retiro ONP 2025?

Hasta el momento, la Comisión de Economía del Congreso de la República no ha puesto en debate ninguna iniciativa sobre el retiro ONP 2025. Por su parte, el Ministerio de Economía ha indicado que la medida es inviable; sin embargo, otros aseguran que se busca dar las mismas oportunidades a población.

Hace poco tiempo, el congresista Bellido le solicitó al presidente del parlamento acelerar la aprobación del desembolso, porque es un clamor popular de los aportantes, quienes buscan acceder a sus fondos para cubrir sus gastos personales o familiares.