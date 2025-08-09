Retiro ONP 10,7000 soles: estos afiliados podrían acceder al desembolso y así sería la forma de pago este 2025

El retiro ONP de 10,700 soles es uno de los temas relevantes entre los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional. El jueves 7 de agosto, se dio a conocer qué parlamentarios forman parte de la Comisión de Económica del Congreso de la República, esto representa una excelente noticia para la población.

Esta Comisión es la encargada de evaluar y aprobar el proyecto de ley que busca el primer desembolso de la ONP este 2025. Por su parte, el congresista Bellido solicitó al presidente del parlamento, José Jerí, acelerar el debate de esta iniciativa, que tiene un gran clamor popular.

El retiro ONP de 10,700 soles no ha sido evaluado por el Congreso de la República.

Retiro ONP de 10,7000 soles: estos afiliados acceden al desembolso

Se debe tener en cuenta que, el proyecto presentó por Marcial Varas, indica que solo algunos ciudadanos podrán solicitar el retiro ONP de 10,700 soles. Solo los afiliados que no recibieron el Bono Reconocimiento podrán solicitar este primer desembolso.

Los pensionados o ciudadanos que iniciaron el trámite de migración a la Administración de Fondos de Pensiones (AFP) no podrán solicitar esta iniciativa que busca darle un respaldo financiero a este importante sector del país.

Cronograma de pago del retiro ONP de 10,700 soles

El retiro ONP de 10,700 soles se realizará de manera gradual. Se debe tener en cuenta que, la Oficina de Normalización Previsional será la entidad encargada de publicar el cronograma de pagos, pero el proyecto estable que se realizaría de la siguiente manera.