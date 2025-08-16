Retiro ONP de 4 UIT: la buena noticia para afiliados que permitiría desembolsar hasta S/21 mil 400

En un contexto donde millones de peruanos enfrentan dificultades económicas, el Congreso ha reavivado el debate en torno al acceso a los fondos previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En las últimas semanas, una nueva iniciativa legislativa propone autorizar de manera voluntaria y excepcional el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 21,400, de los aportes acumulados en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

La medida está siendo impulsada como un mecanismo de alivio económico inmediato, especialmente dirigido a quienes aún no acceden a pensión y no están afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Esta propuesta, gestionada por el congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú), llega en medio de una cascada de iniciativas similares, mostrando una creciente presión política para flexibilizar el acceso a los fondos previsionales públicos con miras a reactivar la economía familiar y la demanda interna.

¿Qué plantea la iniciativa?

El proyecto de ley autoriza que los afiliados activos o exaportantes del Sistema Nacional de Pensiones (ONP) puedan retirar de manera voluntaria y por única vez el equivalente hasta a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, es decir, hasta S/ 21,400.

Esta liberalización de fondos se aplica únicamente a quienes no han obtenido una pensión, ni están afiliados al sistema privado ni recibieron el Bono de Reconocimiento.

Procedimiento y cronograma de desembolsos

La ley establece que el procedimiento de solicitud, validación y desembolso será definido mediante reglamento, que deberá ser aprobado por Decreto Supremo, con un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma.

El retiro podría efectuarse en una o más armadas, según establezca el reglamento, priorizando criterios de equidad, vulnerabilidad y urgencia económica.

¿Se dará subida progresiva de pensiones?

Una segunda disposición del proyecto plantea un incremento progresivo de las pensiones de jubilación para quienes tienen entre 10 y menos de 20 años de aportes. Alternativamente:

A partir de los 65 años y con entre 10 y menos de 15 años de aportes, accederían a una pensión de hasta S/ 900 mensuales.

Si tienen entre 15 y menos de 20 años de aportes, recibirían hasta S/ 1,300 mensuales.

Este ajuste busca proteger a aquellos que, por no alcanzar los 20 años de aportes, quedan excluidos de la pensión regular, ofreciendo un ingreso básico digno y además, forma parte de al menos diez iniciativas similares ingresadas al Congreso en 2025, que solicitan retiros de 4 UIT de la ONP, muchas respaldadas por diversas bancadas y congresistas como Kelly Portalatino, Waldermar Cerrón, Américo Gonza, entre otros.

El nuevo proyecto de ley sobre el retiro voluntario de hasta 4 UIT de la ONP, presentado por Darwin Espinoza, busca responder con urgencia a la necesidad económica de miles de peruanos que no pueden acceder a una pensión. Su enfoque es una respuesta directa a la desaceleración económica, combinando liquidez inmediata con medidas que promuevan cierto bienestar previsional futuro.