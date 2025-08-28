La drástica decisión de Jefferson Farfán tras la liberación de su primo 'Cri Cri' de prisión

Jefferson Farfán ya 'colgó los chimpunes', pero sigue dando de qué hablar por protagonizar diversas situaciones fuera del fútbol. Hace poco, su expareja Melissa Klug reveló que la 'Foquita' no asistió a la segunda citación para aumentar la pensión de alimentos; por esta razón, el proceso continuará en los tribunales para garantizar los derechos de sus dos hijos.

PUEDES VER: Ana Siucho manda fuerte mensaje tras recientes declaraciones de Edison Flores sobre separación

Ahora, Farfán Guadalupe volvió a estar en el centro de los comentarios por la liberación de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri'. El familiar del exfutbolista de Alianza Lima pasó 11 meses en prisión preventiva en el penal de Lurigancho, tras ser acusado de presunto abuso sexual contra una joven de 19 años.

La decisión de Jefferson Farfán tras la liberación de su primo

Si bien Jefferson y Christian eran muy cercanos; de hecho, el mundialista con la selección peruana le regaló una costosa camioneta a su primo en su momento. Sin embargo, después de la detención de Martínez Guadalupe, la relación se ha roto. Según la esposa de 'Cri Cri', el exjugador aún no se ha comunicado con ellos luego de la liberación.

"Solo sé que ('Cri Cri') está absuelto de todo. (¿Jefferson se ha comunicado con ustedes?) No, no, para nada", señaló la pareja de Christian Martínez Guadalupe ante los medios de comunicación. Por su parte, la madre, Cecilia Guadalupe, expresó su alegría y precisó que siempre confió en la inocencia de su hijo.

Jefferson Farfán 'explotó tras la liberación de 'Cri Cri'

De acuerdo con Tilsa Lozano, ella se comunicó directamente con Jefferson Farfán y afirmó que el exfutbolista se encuentra “consternado” por la reciente decisión del Poder Judicial en primera instancia.. "No puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado", dijo la conductora del programa 'La noche habla'.