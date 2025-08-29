- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿Jefferson Farfán pone a la venta su lujosa mansión? Usuarios se sorprenden con anuncio de inmobiliaria
Una inmobiliaria ofrece una lujosa vivienda en La Planicie y lo que más llama la atención es que diversas características coinciden con la mansión de Farfán.
En las últimas semanas, Jefferson Farfán ha estado en la palestra pública al verse nuevamente involucrado en un conflicto con la madre de sus hijos, Melissa Klug. Sumado a esto, un reciente video compartido por la inmobiliaria, Materializa Homes, desató el fuerte rumor de que el exjugador de Alianza Lima está poniendo a la venta su lujosa vivienda de La Planicie.
PUEDES VER: Ana Siucho mandó potente mensaje tras fuertes declaraciones de Edison Flores sobre separación: "Ojalá..."
En la página de TikTok de la empresa de bienes raíces, se oferta una mansión en la exclusiva zona de La Molina. Rápidamente, los usuarios no dudaron en asegurar que el domicilio era de 'La Foquita', puesto que existe más de una similitud entre el video publicado y las fotos que comparte el exseleccionado.
La propiedad tiene amplios espacios privados y sociales, como un gran comedor y sala, además, de una zona especial para armar un gimnasio con máquinas, según las necesidades del dueño. Eso no es todo, ya que se muestra un amplio jardín y una piscina grande para toda una familia completa.
- 1
Jefferson Farfán y su drástica decisión tras la liberación de su primo 'Cri Cri' de prisión
- 2
Resultados Sinuano Día de HOY, viernes 29 de agosto EN VIVO | MIRA los números ganadores del chance
- 3
Revelan detalles tras supuesta infidelidad de Christian Cueva: "Pamela Franco siempre le ha perdonado todo"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00