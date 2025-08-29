¿Jefferson Farfán pone a la venta su lujosa mansión? Usuarios se sorprenden con anuncio de inmobiliaria

En las últimas semanas, Jefferson Farfán ha estado en la palestra pública al verse nuevamente involucrado en un conflicto con la madre de sus hijos, Melissa Klug. Sumado a esto, un reciente video compartido por la inmobiliaria, Materializa Homes, desató el fuerte rumor de que el exjugador de Alianza Lima está poniendo a la venta su lujosa vivienda de La Planicie.

En la página de TikTok de la empresa de bienes raíces, se oferta una mansión en la exclusiva zona de La Molina. Rápidamente, los usuarios no dudaron en asegurar que el domicilio era de 'La Foquita', puesto que existe más de una similitud entre el video publicado y las fotos que comparte el exseleccionado.

La propiedad tiene amplios espacios privados y sociales, como un gran comedor y sala, además, de una zona especial para armar un gimnasio con máquinas, según las necesidades del dueño. Eso no es todo, ya que se muestra un amplio jardín y una piscina grande para toda una familia completa.