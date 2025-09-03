Angye Zapata arremete luego de ser vinculada con Ángelo Campos: "Todo lo que ha ocasionado..."

Este último martes 2 de septiembre, "Magaly TV La Firme" promocionó un ampay de Angye Zapata y un jugador de Alianza Lima; sin embargo, durante la emisión del programa, Magaly Medina recalcó que la joven no era la bailarina, sino otra mujer. En medio de esto, la modelo no dudó en mandar un fuerte mensaje.

"Espero que después de todo lo que ha ocasionado esta falsa información tengan cómo demostrar que la del video soy yo", colocó Angye Zapata en su historia de Instagram. Cabe señalar, que la popular "Urraca" pidió disculpas en vivo a la joven por verse involucrada con el arquero íntimo.

Angye Zapata se pronuncia tras ser involucrada erróneamente con Ángelo Campos

"Yo tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían. La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto a mis reporteros y que supervisan o deberían supervisar el trabajo de ellos", indicó Magaly Medina.

Por su parte, el guardameta de Alianza Lima no se ha pronunciado respecto a las recientes imágenes difundidas con una joven y que no se emitirán de manera general, ya que Magaly reveló que al no tratarse de Angye Zapata se pierde el lado noticioso del hecho, por lo que no se verá el ampay de Ángelo Campos.

"Magaly TV La Firme" comete grave error con ampay de Ángelo Campos

En las redes sociales se promocionó un ampay del futbolista de Alianza Lima, pero como ya sabe, la mujer no era Angye Zapata, por lo que la conductora de "Magaly TV La Firme" pidió disculpas públicas y, como ya es costumbre, llamó la atención a su personal frente a cámaras y a nivel nacional.