Patricio Parodi arremete contra Paolo Guerrero y le manda fuerte 'dardo' por su desempeño como futbolista: "Solo va a cobrar"
El popular chico reality criticó el desarrollo que ha tenido el delantero durante toda esta temporada que lleva en los escenarios deportivos.
Patricio Parodi arremete contra Paolo Guerrero y le manda fuerte 'dardo' | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
¡No se guardó nada! Patricio Parodi lanzó una polémica opinión con respecto al desempeño que viene demostrando Paolo Guerrero en Alianza Lima y también en la selección, pues lanzó comentarios asegurando que el jugador solo va a cobrar.
