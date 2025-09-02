0

Patricio Parodi arremete contra Paolo Guerrero y le manda fuerte 'dardo' por su desempeño como futbolista: "Solo va a cobrar"

El popular chico reality criticó el desarrollo que ha tenido el delantero durante toda esta temporada que lleva en los escenarios deportivos.

Daniela Alvarado
Patricio Parodi arremete contra Paolo Guerrero y le manda fuerte 'dardo'
Patricio Parodi arremete contra Paolo Guerrero y le manda fuerte 'dardo' | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
COMPARTIR

¡No se guardó nada! Patricio Parodi lanzó una polémica opinión con respecto al desempeño que viene demostrando Paolo Guerrero en Alianza Lima y también en la selección, pues lanzó comentarios asegurando que el jugador solo va a cobrar.

Cueva y López protagonizaron varios escándalos tras anunciar el fin de su relación.

PUEDES VER: Christian Cueva regresa al Perú y aclara si se reunirá con Pamela López: "Vengo a ver..."

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, martes 2 de septiembre: tarot y predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Esposa de Erick Noriega filtra chat y evidencia nerviosismo del jugador previo a su debut con Gremio

  3. Sorteo La Tinka del domingo 31 de agosto | Pozo millonario y últimos resultados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano