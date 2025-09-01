Christian Cueva regresa al Perú y aclara si se reunirá con Pamela López: "Vengo a ver..."

A pesar de no haber sido convocado a la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, Christian Cueva regresó al país y sorprendió con sus declaraciones en el aeropuerto Jorge Chávez. Y no era para menos: tras una batalla legal con su aún esposa, Pamela López, logró conciliar y establecer un acuerdo sobre el régimen de visitas.

¿Por qué Christian Cueva regresó a Perú?

Esa fue la razón por la que Cueva Bravo volvió a suelo peruano, pues, según señaló el propio jugador de Emelec, conversó con los dirigentes de su club para obtener unos días libres y reencontrarse con sus hijos."¿Qué tal? ¿Cómo están? (Estoy) Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos", comentó el popular 'Aladino'.

¿Christian Cueva se verá con Pamela López?

Si bien no se refirió a los trámites de su divorcio ni al tema de la pensión de alimentos, Cueva señaló que tanto su abogado como el de la madre de sus hijos, Pamela López, continúan en conversaciones para llegar a un acuerdo. Tampoco confirmó si se reunirá con la trujillana durante su estadía en el país.

"No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo, pues mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo, así que por ambas partes las cosas están llevando de la mejor manera, ¿no?", explicó el experimentado medicampista frente a la prensa.

¿Christian Cueva y Pamela Franco siguen juntos?

Ante la avalancha de rumores sobre una supuesta infidelidad a Pamela Franco, Christian Cueva se mostró feliz y enamorado junto a la cantante a través de las redes sociales. La pareja del habilidoso volante lo visitó en Ecuador, donde reside actualmente, para reafirmar su amor.