Revelan detalles tras supuesta infidelidad de Christian Cueva: "Pamela Franco siempre le ha perdonado todo"

Christian Cueva y Pamela Franco disfrutan de una especie de "luna de miel" en Ecuador. Tras viajar al país vecino, la cantante de cumbia y el experimentado futbolista peruanos se reencontraron en Guayaquil. Ante los rumores de una supuesta separación, la pareja reafirmó su amor con fotografías publicadas en sus redes sociales.

Como se recuerda, el volante del Emelec protagonizó una serie de escándalos en las últimas semanas. La madre de sus hijos, Pamela López, lo acusó públicamente de enviar mensajes y realizar llamadas a su actual pareja, Paul Michael. Pero eso no fue todo, ya que también involucraron al popular 'Aladino' en una desenfrenada fiesta de 18 horas con compañeros de su equipo.

¿Pamela Franco perdonó la supuesta infidelidad de Cueva?

Frente a esta situación, Norka Ascue, excompañera de Pamela Franco en la agrupación de Nilver Huarac, enfatizó que no le sorprende la actitud de Franco tras los rumores del tonazo de Cueva. "No me extraña su actitud; para ella es normal, un cachito más", comenzó diciendo la artista.

Según Ascue, "ella (Pamela Franco) siempre le ha perdonado todo (a Christian Cueva) y seguirá haciéndolo, por amor o por qué será, no lo sabemos, pero la pregunta es, ¿él aguantará?". En diálogo con el diario Trome, Norka también comentó sobre la presunta crisis que la pareja estaría atravesando.: "Solo se lo cree ella, o no querrá quedar mal, porque todos le han dicho lo que le va a pasar a su lado".

Pamela Franco descartó ruptura con Christian Cueva

Por su parte, Pamela Franco rompió su silencio y aseguró que su relación con Cueva Bravo se mantiene estable. En el programa Ponte en la cola, ella indicó: "Estamos bien, estamos tranquilos. Obviamente, él está en lo suyo y yo en lo mío, y bueno, cada uno tiene que dar ahora una prioridad, ¿no?".