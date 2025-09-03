Aldo Corzo y su novia viven un viaje de ensueño en Estados Unidos: pareja presume románticas fotos

La selección peruana enfrentará a Uruguay este jueves 4 de septiembre, por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 y uno de los grandes ausentes será Aldo Corzo. En medio de lo que será la doble fecha FIFA, el jugador de Universitario decidió viajar a Estados Unidos con su actual pareja, Alessa Wichtel.

Mediante las redes sociales, se publicaron románticas fotos de lo que han sido estas pequeñas vacaciones de la pareja. En ellas se puede apreciar que Aldo Corzo y Alessa Wichtel visitaron concurridos sitios de la ciudad de Nueva York, como Times Square.

Aldo Corzo y Alessa Wichtel viajaron a Nueva York. | Imagen: Instagram

"Días lindos de verano en Nueva York, con la mejor compañía", fue la emotiva frase que colocó el defensa crema en su Instagram. Por su parte, la joven actriz también publicó las instantáneas con su novio.

En otra fotografía, se puede ver que Corzo y Alessa visitaron el Estadio Arthur Ashe, el recinto de tenis más grande del mundo. También fueron a The Vessel, una atracción pública ubicada en Hudson Yards, Manhattan, Nueva York.

Cabe señalar que Aldo Corzo no ha sido convocado para la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias 2026, que serán los últimos partidos de Perú. El DT Óscar Ibáñez, prefirió a como lateral derecho a OLiver Sonne y Luis Advíncula.

¿Quién es la novia de Aldo Corzo?

La novia de Aldo Corzo es Alessa Wichtel, reconocida actriz y escritora peruana. Sus principales participaciones fueron en diversas producciones televisivas como Torbellino, 20 años después, La Rosa de Guadalupe, Perú, Los Vílchez y en el filme Sube a mi nube, donde interpretó a Almendra Gomelsky.

Alessa Wichtel compartió fotos de su viaje con el jugador crema en Instagram.