Reinaldo Dos Santos revela los clasificados de Sudamérica al Mundial 2026 y no incluye a Perú

Las Eliminatorias para el Mundial 2026 han encendido la pasión de los aficionados, quienes apoyan fervientemente a sus selecciones nacionales. Equipos como Venezuela y Bolivia han logrado sumar puntos cruciales en su camino hacia la clasificación para el torneo más importante del fútbol mundial. Mientras tanto, Perú se encuentra en la tarea de revertir su situación actual y desafiar las predicciones más recientes del analista Reinaldo Dos Santos.

El famoso brasileño, conocido por sus singulares pronósticos sobre diversos temas de coyuntura, política y deportiva, se animó a compartir su predicción sobre los equipos sudamericanos que clasificarían a la Copa del Mundo, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Quieres saber quiénes son? Ahora te compartimos todos los detalles.

Reinaldo Dos Santos revela equipos sudamericanos que irían al Mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, el 'Profeta de América' publicó una imagen mostrando las banderas de los siete países que estarán en el próximo Mundial. En la imagen, se destaca la ausencia de la 'Blanquirroja', debido a los resultados obtenidos frente a sus rivales. Sin embargo, enfatiza que en el fútbol aún nada está decidido.

Argentina

Colombia

Uruguay

Brasil

Ecuador

Bolivia

Venezuela

Reinaldo Dos Santos comparte su predicción sobre los clasificados de Sudamérica al Mundial 2026. | Instagram

Los países que se observan en la publicación de Reinaldo Dos Santos son los mismos que se ubican en los primeros siete puesto de la Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, incluida Venezuela, que disputaría el partido de repechaje para cumplir el sueño de ir a una Copa del Mundo por primera vez en la historia.

Por otro lado, los usuarios no dudaron en comentar respecto a la foto compartida. "Hoy en día como va la tabla, está hablando lo que le conviene nada más. En el fútbol todo puede pasar.", "Los chilenos llorando y los peruanos decepcionados", "Triste por Perú, pero es verdad", " Perú se despide con Brasil, fin", "Ojalá te equivoques esta vez", indicaron.

Cabe señalar, que tras el duelo ante el cuadro uruguayo, Perú ocupa el penúltimo puesto, por encima de Chile, que podría quedar fuera del Mundial 2026. Los dirigidos por Jorge Fossati han logrado ganar un solo partido ante los charrúas y ahora se preparan para enfrentar a Brasil, esperando sumar otros tres puntos importantes.