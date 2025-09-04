Presidente de U de Chile deja firme comentario tras conocer que enfrentarán a Alianza: "Hemos..."

La Conmebol emitió su fallo a favor de U de Chile tras los incidentes que se vivieron en el partido ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ente máximo del fútbol continental descalificó al 'Rojo' y determinó que los 'Azules' sean rivales de Alianza Lima en la instancia de cuartos.

Presidente de U de Chile se pronuncia tras fallo de Conmebol

Michael Clark, presidente de U de Chile, publicó un video mediante las redes sociales de los 'Azules' y dejó firme comentario al saber el fallo de la Conmebol y tener que enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Hemos sido notificados sobre la resolución del partido del 20 de agosto pasado contra Independiente. Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales", indicó.

U de Chile apelará fallo de la Conmebol

Desde tienda chilena, han determinado apelar el fallo de la Conmebol para que logren tener a sus hinchas en el partido ante Alianza Lima por Copa Sudamericana. Sabe que no contará con su afición por los próximos siete encuentros internacionales, por lo que considera que es una medida muy excesiva ante lo expuesto en la audiencia.

"Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya estamos trabajando en la apelación", aseguró.