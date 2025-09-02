- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alianza Lima se reúne con Néstor Gorosito para ver su futuro en La Victoria
Néstor Gorosito definirá su futuro esta semana en una reunión con la directiva íntima, que busca asegurar su continuidad tras la campaña en Copa.
Néstor Gorosito se prepara para una semana clave en su futuro con Alianza Lima. El técnico argentino, junto a su comando técnico, sostendrá conversaciones con el director deportivo Franco Navarro para definir la extensión de su contrato hasta fines del 2026.
PUEDES VER: Universidad de Chile apunta a ser rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: todos los detalles
El buen presente del cuadro íntimo, clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana y con serias aspiraciones en la Liga 1, respalda la continuidad de “Pipo”. En la reunión se pondrán sobre la mesa algunos cambios en las condiciones actuales, que incluirían una mejora salarial y premios por logros deportivos, como parte del nuevo vínculo con los blanquiazules.
En La Victoria confían en cerrar pronto la negociación y asegurar la permanencia de un entrenador que ha devuelto protagonismo internacional al club blanquiazul luego de varias décadas.Alianza celebra su pase a cuartos de Copa Sudamericana
Hay que recordar que Néstor Gorosito llegó a inicios del 2025 tras su pasó en Argentina donde dirigió al Club Tigre en su tercera etapa. En su primera allá por el 2012 pudo llegar a la final de la Copa Sudamericana con el elenco felino perdiendo ante Sao Paulo.
¿Cuándo juega Alianza Lima?
Por la Liga 1, Alianza Lima recibe en Matute al cuadro de Deportivo Garcilaso el sábado 13 de septiembre desde las 19:00 horas por la jornada 8 del Torneo Clausura.
Alianza Lima, rival de Copa Sudamericana
Como se sabe, Alianza Lima avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar a la Universidad Católica de Ecuador. Su rival está sujeto a la decisión de la comisión disciplinaria de la Conmebol del encuentro entre Independiente vs Universidad de Chile que fue suspendido el complemento por disturbios en la tribuna.
Las fechas confirmadas por la Conmebol para los cuartos de final son el 16 de septiembre la ida y el 23 de septiembre la vuelta. El partido lo arranca Alianza Lima en condición de local.
Gol de Kevin Quevedo en la clasificación de Alianza a cuartos de final de la Copa Sudamericana ante U. Católica de Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00