¿Néstor Gorosito como DT de la selección peruana? Rebagliati reveló inesperado detalle

La selección peruana disputará sus dos últimos enfrentamientos de las Eliminatorias 2026 frente a la selección de Uruguay en Montevideo y la paraguaya en el Estadio Nacional de Lima. Por ello, diversos medios están analizando las posibilidades de clasificación y si Óscar Ibáñez continuará como técnico de la bicolor.

Los periodistas Diego Rebagliati y Talía Azcárate utilizaron su programa llamado 'DyT' para responder a la pregunta de un seguidor: ¿Óscar Ibáñez tiene posibilidades de seguir como DT de la selección de Perú con miras al Mundial 2030?

Ante esta gran incógnita en momentos previos al duelo entre Perú y Uruguay, los comunicadores analizaron que podría ser una posibilidad, pero señalaron que Jorge Fossati y Juan Reynoso han establecido un nivel muy bajo como técnicos de la selección peruana, lo cual no resulta fácil de superar.

Video: Jesús Alzamora

"Óscar es el que mejor rendimiento y funcionamiento sacó del proceso. No sé si alcance porque realmente fue malo lo de (Jorge) Fossati y (Juan) Reynoso", manifestó Talía Azcárate.

También se mencionó la posibilidad de traer al estratega argentino Ramón Díaz como opción para el banquillo de la Blanquirroja en reemplazo de Ibáñez. "¿Ramón Díaz como director técnico de Perú? No estoy seguro, no le ha ido muy bien últimamente", agregó.

Néstor Gorosito es una opción para ser DT de la selección peruana

Por último, quien reveló un detalle inédito sobre el próximo técnico de la selección peruana fue Diego Rebagliati. El periodista indicó que una fuente importante le ha comentado que Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima, es una de las más notables posibilidades para que se ponga el buzo de la bicolor. "A mí me siguen diciendo que Gorosito es un nombre que gusta, pero todavía falta mucho por definir", indicó.

Cabe destacar que Gorosito finaliza su contrato con Alianza Lima en septiembre de 2025, en medio de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga 1. Aunque la ventaja la tiene el cuadro blanquiazul, la decisión estará en manos del entrenador argentino para superarse a nivel personal.