0

Representante de Noriega reveló inédito detalle de Alianza con Gremio: "Solo tengo...."

Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, reveló inédito detalle de Alianza Lim para que Gremio concrete el fichaje del volante al Brasileirao.

Luis Blancas
Representante de Erick Noriega reveló inédito detalle de Alianza para que Gremio fiche al volante
Representante de Erick Noriega reveló inédito detalle de Alianza para que Gremio fiche al volante | Composición: Líbero
COMPARTIR

Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, utilizó una entrevista con el medio Entre Bolas para revelar un inédito detalle que tuvo Alianza Lima para que se concrete el fichaje del volante peruano por el Gremio de Porto Alegre, a quien catalogó como un equipo de élite a nivel mundial.

Gremio compara jugada de Erick Noriega con los Supercampeones

PUEDES VER: Gremio compara jugada de Erick Noriega con la de Supercampeones tras evitar gol de Flamengo

Luego de su gran rendimiento en el partido contra Flamengo, vistiendo la camiseta de Gremio, Erick Noriega ha sido protagonista de diferentes noticias donde se destaca su excelente labor en la línea defensiva del equipo tricolor en el Brasileirao.

Video: Entre Bolas

Representante de Erick Noriega sobre el debut en Gremio

Es por eso que, en medio de su llegada al Perú, Zariquiey, quien es el representante de Erick Noriega, fue abordado por el medio local para que pueda dar detalles de cómo ve el fichaje del mediocampista peruano y qué sensaciones le deja el haber jugado sin miedo en un estadio tan grande como el Maracaná.

"Es emocionante presenciar el debut de un peruano en el Maracaná de la forma en que lo hizo Erick Noriega. Mostró un gran desempeño, demostrando que tiene un gran potencial, y esperamos que continúe destacando en Gremio, donde fue recibido de manera positiva", expresó inicialmente.

Representante de Noriega reveló inédito detalle de Alianza para que Gremio fiche al volante

A su vez, Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, reveló un inédito detalle de Alianza Lima para que el volante de la selección peruana pueda concretar su fichaje con el Gremio de Porto Alegre, a pesar de estar en un momento clave como lo fue luchar por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y en medio del Torneo Clausura.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para Gremio y para Alianza Lima, que le dio todas las facilidades a Erick para emigrar y estar en un equipo de élite a nivel mundial, en una liga muy relevante. Esto recién empieza", concluyó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Ayacucho FC descendería: así quedaría la tabla de posiciones si confirman su expulsión de la Liga 1

  2. Rodrigo Ureña aparece en contundente informe del árbitro durante el clásico: "Insultó..."

  3. Sergio Peña reveló si dejará Alianza Lima ante importante oferta del extranjero: "Me voy a..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano