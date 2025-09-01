Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, utilizó una entrevista con el medio Entre Bolas para revelar un inédito detalle que tuvo Alianza Lima para que se concrete el fichaje del volante peruano por el Gremio de Porto Alegre, a quien catalogó como un equipo de élite a nivel mundial.

Luego de su gran rendimiento en el partido contra Flamengo, vistiendo la camiseta de Gremio, Erick Noriega ha sido protagonista de diferentes noticias donde se destaca su excelente labor en la línea defensiva del equipo tricolor en el Brasileirao.

Representante de Erick Noriega sobre el debut en Gremio

Es por eso que, en medio de su llegada al Perú, Zariquiey, quien es el representante de Erick Noriega, fue abordado por el medio local para que pueda dar detalles de cómo ve el fichaje del mediocampista peruano y qué sensaciones le deja el haber jugado sin miedo en un estadio tan grande como el Maracaná.

"Es emocionante presenciar el debut de un peruano en el Maracaná de la forma en que lo hizo Erick Noriega. Mostró un gran desempeño, demostrando que tiene un gran potencial, y esperamos que continúe destacando en Gremio, donde fue recibido de manera positiva", expresó inicialmente.

Representante de Noriega reveló inédito detalle de Alianza para que Gremio fiche al volante

A su vez, Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, reveló un inédito detalle de Alianza Lima para que el volante de la selección peruana pueda concretar su fichaje con el Gremio de Porto Alegre, a pesar de estar en un momento clave como lo fue luchar por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y en medio del Torneo Clausura.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para Gremio y para Alianza Lima, que le dio todas las facilidades a Erick para emigrar y estar en un equipo de élite a nivel mundial, en una liga muy relevante. Esto recién empieza", concluyó.