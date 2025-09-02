Directivo del Spezia se refirió al futuro de Gianluca Lapadula en Europa: "Ni técnico, ni táctico"

En las últimas semanas el futuro de Gianluca Lapadula era incierto y se venía rumorando sobre su salida de la Serie B para firmar por otro club de Europa. Bajo esa premisa, ahora Stefano Melissano, directivo del Spezia, sorprendió dejando un fuerte comentario sobre el delantero de la selección peruana y en qué equipo continuará con su carrera profesional en la nueva temporada.

PUEDES VER: Piero Quispe recibe pésima noticia tras ser flamante fichaje del Sidney FC de Australia

Resulta que el 'Bambino' recibió una enorme noticia sobre su próximo destino, ya que no se irá a ningún lado y seguirá luchando por el tan anhelado ascenso a la Serie A de Italia en la campaña 2025/26. El atacante renovó su vínculo contractual hasta el 2027, aunque la gran condición para que esto suceda fue una reducción de sueldo, misma que debió aceptar para continuar en el club.

"Lapadula está al 100% tras su lesión de tobillo. Ya se había puesto a disposición para los playoffs, aunque solo pudo jugar entre 10 y 20 minutos. En ese momento, aunque necesitaba recuperarse, acordamos con él priorizar los intereses del equipo, así que apretó los dientes, prolongando así su recuperación", inició comentando Stefano Melissano para la página web de Spezia.

Gianluca Lapadula seguirá jugando en el Spezia.

"Está disponible de nuevo desde la semana pasada, pero preferimos esperar al cierre del mercado de fichajes porque algo podría haberle pasado en los dos últimos días de negociaciones. Ahora está listo, motivado y disponible para aportar. Nunca hemos tenido ningún problema con él, ni técnico, ni táctico ni contractual. ¡Se preocupa por los intereses del Spezia!", agregó, llenando e elogios a Gianluca Lapadula.

Gianluca Lapadula pudo llegar al Pescara

En medio de los rumores que alejaban a Gianluca Lapadula del Spezia, apareció Marco Verratti, directivo del Pescara, y sorprendió asegurando que tiene una buena relación con el delantero y lo quería de vuelta. "Hablo a menudo con Gianluca, y esperamos que pueda regresar a Pescara. Sigue teniendo un fuerte vínculo con la ciudad y todos guardan buenos recuerdos del delantero. Haremos todo lo posible para reforzar el equipo", precisó.