0

Directivo del Spezia se refirió al futuro de Gianluca Lapadula en Europa: "Ni técnico, ni táctico"

Gianluca Lapadula recibió un fuerte comentario sobre su futuro como futbolista profesional, luego de que un directivo del Spezia hablara sobre él.

Francisco Esteves
Gianluca Lapadula y una fuerte noticia.
Gianluca Lapadula y una fuerte noticia.
COMPARTIR

En las últimas semanas el futuro de Gianluca Lapadula era incierto y se venía rumorando sobre su salida de la Serie B para firmar por otro club de Europa. Bajo esa premisa, ahora Stefano Melissano, directivo del Spezia, sorprendió dejando un fuerte comentario sobre el delantero de la selección peruana y en qué equipo continuará con su carrera profesional en la nueva temporada.

Piero Quispe y una pésima noticia.

PUEDES VER: Piero Quispe recibe pésima noticia tras ser flamante fichaje del Sidney FC de Australia

Resulta que el 'Bambino' recibió una enorme noticia sobre su próximo destino, ya que no se irá a ningún lado y seguirá luchando por el tan anhelado ascenso a la Serie A de Italia en la campaña 2025/26. El atacante renovó su vínculo contractual hasta el 2027, aunque la gran condición para que esto suceda fue una reducción de sueldo, misma que debió aceptar para continuar en el club.

"Lapadula está al 100% tras su lesión de tobillo. Ya se había puesto a disposición para los playoffs, aunque solo pudo jugar entre 10 y 20 minutos. En ese momento, aunque necesitaba recuperarse, acordamos con él priorizar los intereses del equipo, así que apretó los dientes, prolongando así su recuperación", inició comentando Stefano Melissano para la página web de Spezia.

Gianluca Lapadula seguirá jugando en el Spezia.

"Está disponible de nuevo desde la semana pasada, pero preferimos esperar al cierre del mercado de fichajes porque algo podría haberle pasado en los dos últimos días de negociaciones. Ahora está listo, motivado y disponible para aportar. Nunca hemos tenido ningún problema con él, ni técnico, ni táctico ni contractual. ¡Se preocupa por los intereses del Spezia!", agregó, llenando e elogios a Gianluca Lapadula.

Gianluca Lapadula pudo llegar al Pescara

En medio de los rumores que alejaban a Gianluca Lapadula del Spezia, apareció Marco Verratti, directivo del Pescara, y sorprendió asegurando que tiene una buena relación con el delantero y lo quería de vuelta. "Hablo a menudo con Gianluca, y esperamos que pueda regresar a Pescara. Sigue teniendo un fuerte vínculo con la ciudad y todos guardan buenos recuerdos del delantero. Haremos todo lo posible para reforzar el equipo", precisó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¿Vuelve al Perú? Club campeón quiere dar el golpe con Sampaoli como DT: "Abrió negociaciones..."

  2. Universidad de Chile apunta a ser rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: todos los detalles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano