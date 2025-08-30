Con Gianluca Lapadula: ¿Cuántos peruanos juegan en países Top de Europa?

Como sabemos, en los últimos años el número de futbolistas peruanos jugando en Europa ha disminuido considerablemente, sobre todo si nos referimos a países importantes. Esto afecta directamente a la selección peruana debido a que merma su poderío al momento de competir con otras selecciones en las Eliminatorias Conmebol o en Copa América.

Por ejemplo, en la actualidad solo existen dos futbolistas nacionales dentro de las cinco grandes ligas, es decir Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga. Aunque podemos considerar también a Gianluca Lapadula, que pese a estar en la Serie B sigue perteneciendo a uno de los países Top como lo es Italia. Sin embargo, sacando de lado al 'Bambino' nos quedamos con muy poco material incaico.

Futbolistas peruanos en liga Top de Europa

En Inglaterra tenemos a Oliver Sonne, quien se encuentra jugando en el Burnley de la Premier League y viene sumando minutos cada fin de semana, e incluso hace poco le dio la victoria a los suyos en la Carabao Cup con un gol a último minuto. El 'Vikingo' también ha jugado para la selección peruana y es uno de nuestros principales futbolistas en el presente.

Oliver Sonne en el Burnley.

Luego tenemos a Felipe Chávez, quien debutó oficialmente con el Bayern Múnich hace unas semanas y quiere ganarse un puesto en el equipo dirigido por Vincent Kompany, pero todavía no ha sumado minutos en la Bundesliga. Lo preocupante es que ambos futbolistas mencionados no se formaron en el Perú, por lo que siendo realistas no hay representantes de la Liga 1 en las grandes competiciones de Europa.

Felipe Chávez en el Bayern Múnich.

Finalmente, si queremos contar a Portugal como liga Top, tenemos a Víctor Guzmán y Bassco Soyer jugando en Sporting de Lisboa y Gil Vicente. Ambos jugadores salieron recientemente de Alianza Lima y quieren dejar huella como dignos elementos salidos de la cantera blanquiazul.