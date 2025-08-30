- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Con Gianluca Lapadula: ¿Cuántos peruanos juegan en países Top de Europa?
La cantidad de futbolistas peruanos en grandes países de Europa ha disminuido drásticamente, y a continuación te contamos quiénes quedan junto a Gianluca Lapadula.
Como sabemos, en los últimos años el número de futbolistas peruanos jugando en Europa ha disminuido considerablemente, sobre todo si nos referimos a países importantes. Esto afecta directamente a la selección peruana debido a que merma su poderío al momento de competir con otras selecciones en las Eliminatorias Conmebol o en Copa América.
Por ejemplo, en la actualidad solo existen dos futbolistas nacionales dentro de las cinco grandes ligas, es decir Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga. Aunque podemos considerar también a Gianluca Lapadula, que pese a estar en la Serie B sigue perteneciendo a uno de los países Top como lo es Italia. Sin embargo, sacando de lado al 'Bambino' nos quedamos con muy poco material incaico.
Futbolistas peruanos en liga Top de Europa
En Inglaterra tenemos a Oliver Sonne, quien se encuentra jugando en el Burnley de la Premier League y viene sumando minutos cada fin de semana, e incluso hace poco le dio la victoria a los suyos en la Carabao Cup con un gol a último minuto. El 'Vikingo' también ha jugado para la selección peruana y es uno de nuestros principales futbolistas en el presente.Oliver Sonne en el Burnley.
Luego tenemos a Felipe Chávez, quien debutó oficialmente con el Bayern Múnich hace unas semanas y quiere ganarse un puesto en el equipo dirigido por Vincent Kompany, pero todavía no ha sumado minutos en la Bundesliga. Lo preocupante es que ambos futbolistas mencionados no se formaron en el Perú, por lo que siendo realistas no hay representantes de la Liga 1 en las grandes competiciones de Europa.Felipe Chávez en el Bayern Múnich.
Finalmente, si queremos contar a Portugal como liga Top, tenemos a Víctor Guzmán y Bassco Soyer jugando en Sporting de Lisboa y Gil Vicente. Ambos jugadores salieron recientemente de Alianza Lima y quieren dejar huella como dignos elementos salidos de la cantera blanquiazul.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00