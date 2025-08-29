Promesa de la Liga 1 fue relegado a categoría inferior y no jugará por la selección peruana absoluta

La selección peruana jugará la doble fecha de las Eliminatorias 2026 contra el combinado de Uruguay y Paraguay en septiembre de 2025. No obstante, jugadores como Edison Flores y Alex Valera fueron desconvocados, lo que ha hecho que Piero Cari y José Rivera sean convocados. A su vez, una promesa de la Liga 1 también iba a ser convocada, pero la decisión de Óscar Ibáñez resultó negativa.

Maxloren Castro no jugará en selección peruana de mayores

Maxloren Castro, jugador de 17 años de Sporting Cristal, finalmente no fue convocado a la selección peruana por Ibáñez, a pesar de haber sido considerado en varias oportunidades para dicha convocatoria.

Sin embargo, según informó el periodista Gustavo Peralta, el extremo izquierdo y promesa de Sporting Cristal, Castro, no será citado para la doble fecha de Eliminatorias 2026 y jugará en la Sub-20 de la bicolor.

Mientras Peralta informaba la convocatoria del juvenil de Alianza Lima, Piero Cari, a la selección, también informó lo siguiente: "Por su parte, Maxloren Castro se queda con la Sub-20 para los amistosos ante Guatemala en Chincha", concluyó.

Esto quiere decir que Castro seguirá entrenando como sparring de la selección absoluta, pero a pesar de sus buenas condiciones para ser parte del proceso Ibáñez, solo formará parte de la sub-20 que jugará contra Guatemala en la Videna de Chincha.

Actualidad de Maxloren Castro, promesa de Sporting Cristal

Cabe destacar que Maxloren Castro es una promesa del fútbol peruano, ya que a los 16 años debutó en la primera división en Sporting Cristal. Su buen juego y dinamismo en el ataque permitieron que su pronta llegada a la Liga 1 sea inminente.

En la actualidad, ha participado en la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. A nivel nacional, ha disputado 15 de los 18 partidos posibles en el primer campeonato del año, anotando 1 gol y brindando 4 asistencias. En el segundo torneo, ha jugado 4 de los 6 partidos posibles, logrando 1 asistencia. En cuanto al campeonato internacional, ha participado en 5 de los 6 partidos oficiales, sin lograr anotaciones ni asistencias.