Exjugador del descendido Binacional es el flamante fichaje de club campeón de la Liga 1

Asociación Deportiva Tarma (ADT) anunció a su nueva incorporación para esta temporada 2025 de la Liga 1. Se trata de un exjugador de Binacional, Arthur Gutiérrez, quien quedó libre tras el descenso del cuadro de Juliaca del campeonato local.

Gutiérrez llega a ADT luego de disputar 16 partidos con el descendido Binacional en el Torneo Apertura, donde anotó dos goles y brindó una asistencia.

Arthur Gutiérrez ha jugado en distintos clubes del fútbol peruano. El lateral izquierdo jugó en Deportivo Llacuabamba, Comerciantes Unidos, Santos de Nasca, Deportivo Coopsol y Binacional.

El primer partido de Gutiérrez con Asociación Deportiva Tarma podría ser justamente este fin de semana, cuando el cuadro tarmeño enfrente a Atlético Grau en Piura el domingo 31 a las 3:00 p. m. por el partido suspendido de la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Otro jugador del descendido Binacional fichó por club de la Liga 1

Es importante mencionar que, al igual que Arthur Gutiérrez ha fichado por ADT, otro futbolista del descendido Deportivo Binacional tiene nuevo equipo en la Liga 1.

Estamos hablando de Edson Aubert, volante de 36 años, que fichó por Alianza Universidad de Huánuco y ahora que ha mejorado su posición en la tabla, busca salir de la zona de descenso bajo el mando de Roberto Mosquera.

Por último, es vital mencionar que Binacional descendió en 2025 por una decisión judicial que revocó la medida cautelar que le permitía continuar en la Liga 1. El 19 de agosto, la Corte Superior de Justicia de Puno dejó sin efecto dicha medida, y la FPF confirmó la exclusión inmediata del club.