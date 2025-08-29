Burlamaqui sorprendió al revelar cómo se siente jugando por Alianza Lima: "Ha sido un paso..."

Alessandro Burlamaqui es uno de los refuerzos que llegó a Alianza Lima para el segundo semestre y rápidamente se ha ganado un lugar en el once de Néstor Gorosito, especialmente tras la salida de Erick Noriega. Ahora, el volante viene entrenando con la selección peruana tras ser incluido en la última convocatoria de Óscar Ibáñez.

El jugador formado en España atendió a los medios de comunicación en Videna y habló sobre su llegada a la selección absoluta, esto pese a que hace algunos meses jugada en la Tercera División del balompié ibérico.

Video: Ovación.

"Muy contento por este paso (estar en la selección peruana). Vine con una expectativa de tener un tiempo de adaptación, pero al final todo se ha dado muy rápido. Yo venía listo y preparado", dijo el mediocampista de 23 años que tuvo paso por las menores del Valencia.

Además, Burlamaqui aseguró que tomó una buena decisión dejando el Intercity y fichando por Alianza Lima, donde ha venido jugando tanto en la Liga 1 como la Copa Sudamericana.

"(Venir a Alianza Lima) Ha sido un paso idóneo. Es un momento muy bonito, donde también Alianza está atravesando un momento espectacular. Ha sido un paso adelante", agregó.

Alessandro Burlamaqui y sus números en Alianza Lima

Alessandro Burlamaqui ha sumado 523 minutos con camiseta de Alianza Lima. Disputó seis partidos del Clausura y dos de Copa Sudamericana, aunque todavía no registra goles ni asistencias.