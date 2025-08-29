Alianza Lima dejó contundente publicación tras recibir sanción por 'apagón': "Gracias..."

Si bien a nivel futbolístico Alianza Lima atraviesa un buen momento tras su campaña en la Copa Sudamericana, esto contrasta con la noticia sobre la fuerte multa que le impuso Indecopi por apagar luces del estadio Alejandro Villanueva en la final del 2023 ante Universitario.

De acuerdo a lo informado, el club blanquiazul deberá pagar 2,4 millones de soles, esto porque el ente regulador sostiene que se puso en peligro a los asistentes al recinto victoriano. Se sabe los íntimos apelarán en otra instancia judicial.

Luego de conocerse la sanción, Alianza Lima no se pronunció oficialmente sobre el tema y su primera publicación es sobre los hinchas que vienen acompañando al equipo en sus encuentros a nivel internacional.

"Gracias por siempre demostrar que el corazón blanquiazul no tiene fronteras. A seguir juntos en este camino", escribió el elenco íntimo, mensaje que acompañó con un emotivo video de sus aficionados.

Alianza Lima dejó mensaje tras conocerse sanción de Indecopi.

Alianza Lima aún no conoce a su próximo rival en Copa Sudamericana

Alianza Lima espera el fallo de la Conmebol sobre el desenlace de la llave entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de la Copa Sudamericana, que se suspendió por fuertes disturbios en las tribunas del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Los partidos del elenco blanquiazul por los cuartos de final se jugarán el 18 y 25 de setiembre. La ida será en Matute, mientras que en el cotejo de vuelta, los dirigidos por Néstor Gorosito jugarán como visitantes.