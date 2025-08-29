Zevallos reveló el fuerte motivo por el que Benavente no juega con Sporting Cristal: "Está..."

Sporting Cristal vive un gran presente bajo la dirección de Paulo Autuori y empieza a ilusionarse con conquistar el Torneo Clausura. Para fortalecer su plantel, los rimenses sumaron varios refuerzos, entre ellos Cristian Benavente, quien llegó con la expectativa de ser titular, pero hasta ahora no ha sido considerado en el once. Ante ello, Gustavo Zevallos rompió el silencio y explicó el motivo de su ausencia.

Durante la última edición del programa Fútbol como cancha, el directivo de Sporting Cristal fue consultado sobre cómo se concretó el fichaje de Cristian Benavente y si este había sido un pedido expreso de Paulo Autuori, considerando que el ‘Chaval’ aún no ha tenido minutos desde su llegada.

Al respecto, Zevallos aclaró que el técnico brasileño no solicitó directamente su incorporación, aunque sí estaba al tanto. Además, buscó evitar polémicas al señalar que la ausencia del mediocampista responde únicamente a decisiones técnicas, ya que todavía no lleva el mismo tiempo de trabajo que el resto de sus compañeros.

Video: Fútbol Como Cancha

"Nosotros tenemos una plantilla de casi 30 jugadores. No juega porque recién había llegado, está entrenando normal igual que todos los demás. Hemos hablado con Paulo en su momento, no es un entrenador que está pidiendo jugadores, pero si hablamos con él de Benavente y no tengo dudas que va a tener su oportunidad", expresó el directivo.

Gustavo Zevallos negó una operación en conjunto con Cristian Benavente y Luis Abram

De igual manera, Gustavo Zevallos descartó los rumores que vinculaban la llegada de Cristian Benavente con la incorporación de Luis Abram. El directivo aseguró que ambos futbolistas cuentan con distintos representantes y resaltó que en el club están satisfechos con su arribo, pues se trata de dos profesionales de primer nivel.

"No existió en absoluto un combo Benavente-Abram, son dos operaciones que se hicieron totalmente aisladas. Luis (Abram) es un chico que fue formado por el club y tiene otro representante. Son chicos profesionales y estamos super contentos con ellos", aseveró.

Fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura