Zevallos dio detalles sobre la situación de Jhilmar Lora en Sporting Cristal tras rumores

Para el inicio del Torneo Clausura, los rumores señalaban que Jhilmar Lora no estaba en los planes de Paulo Autuori, por ello su futuro deportivo estaba lejos de Sporting Cristal. Con el libro de pases cerrado y contrato vigente en el cuadro celeste, los hinchas se preguntan ¿Qué pasó con el lateral derecho?

En una reciente entrevista con RPP, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, habló sobre la situación de Lora en el club. El director señaló que está entrenando bajo la supervisión del comando técnico y tendrá su oportunidad.

"Jhilmar Lora volverá a tener su oportunidad en algún momento. Él no entrena por separado del plantel. Él entrena bajo supervisión del comando técnico", explicó Zevallos.

Como se sabe, Lora tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2025. En el 2023, el cuadro celeste informó por todo lo alto que el jugador de 24 años firmó la ampliación de su vínculo contractual por dos temporadas.

¿Qué pasó con Cristian Benavente?

Cristian Benavente es uno de los refuerzos de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. El 'Chaval' aún no fue convocado por Paulo Autuori, esto desató la preocupación de los hinchas.

"Él no jugó porque recién llegó en ese momento. Hemos hablado con Paulo, y no tengo dudas que Benavente tendrá su oportunidad en su momento. La operación de Luis Abram y Cristian fueron dos procesos completamente distintos", señaló Zevallos.