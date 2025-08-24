Felipe Vizeu impacta tras revelar qué le dijo Autuori en su debut con Cristal: "Tengo que..."

Sporting Cristal logró un amargo empate de 2-2 contra UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. De esta manera, los celestes no pudieron recuperar la punta del campeonato y le dan cierta ventaja a Universitario con Alianza Lima que afrontarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Felipe Vizeu, delantero del elenco rimense habló en el post partido.

Felipe Vizeu reveló qué le dijo Paulo Autuori tras debutar con Cristal

En una reciente entrevista, el ex Remo de Brasil fue consultado respecto a su debut con el equipo bajopontino y no dudó en revelar las palabras que le dijo el entrenador Paulo Autuori. Vizeu rescató que el DT le pidió "tranquilidad", además, de permanecer atento a toda jugada de ataque.

"Me dijo que debo estar tranquilo, que el balón siempre pasa cerca del área, que esté tranquilo porque va a llegar el momento para hacer un gol. Eso es lo que tengo que hacer, cuando el balón llegue a mí tengo que tener tranquilidad", expresó el jugador de 28 años.

Bajo ese contexto, el flamante fichaje de Sporting Cristal también se dirigió a los aficionados y les pidió que tengan confianza en el actual plantel, ya que tienen el objetivo de dar su mejor esfuerzo por la camiseta.

"Decirle al hincha que tenga confianza en nosotros, porque siempre haremos lo mejor. Lo que paso hoy ha sido difícil para nosotros pero tienen que tener confianza para que estemos siempre juntos y hacerlo mejor en Sporting Cristal", acotó.

Es importante resaltar que, el delantero brasileño Felipe Vizeu hizo su ingreso al campo del Estadio Alberto Gallardo a los 57 minutos del partido entre Sporting Cristal vs UTC por el Clausura 2025, en reemplazo de Nicolás Pasquini.