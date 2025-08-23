Paulo Autuori tuvo tenso cruce con periodista tras empate de Cristal ante UTC: "Usted siempre..."

Sporting Cristal perdió la oportunidad de ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones tras igualar 2-2 ante UTC. El equipo de Paulo Autuori no concretó las ocasiones de gol que generó en el Estadio Alberto Gallardo, por lo que las consultas en conferencia de prensa no se hicieron tardar. En medio de ello, el estratega brasileño protagonizó un tenso cruce de palabras con un periodista nacional, ¿Qué pasó?

Las preguntas hacia el DT de 68 años iban con respecto a las falencias que mostró el equipo para no conseguir la victoria frente a la escuadra cajamarquina. Sin embargo, un periodista inició su preámbulo al calificar como "una semana no muy buena" para el estratega celeste. Estas palabras hizo que Autuori le responda inmediatamente por la manera en iniciar la pregunta.

El periodista aseguraba que era con respecto a la resta de puntos y el empate en casa ante UTC, pero el técnico le pidió que haga memoria por la intención en que suele hacer sus interrogantes en cada conferencia de prensa.

"Pero muchacho, ¿Cómo tu estás en la vida? Para abajo, ¡Eh! La última vez que estuvo aquí, ¿Por qué no buena? Estoy vivo, estamos con salud. Estoy trabajando. Hay vida… usted siempre con una pregunta para abajo. Que quede muy claro eso. Haga un ejercicio de memoria que habló algo acá. A mí no me incomoda las preguntas…", expresó Paulo Autuori en conferencia de prensa.

(VIDEO: Inka Digital TV)

Este cruce de palabras duró unos 5 minutos, lo que evitó que se prosigan con más consultas de los periodistas presentes. El estratega brasileño estuvo al lado de Ian Wisdom, quien fue una de las piezas de recambio que también expresó su malestar por no ser eficaces en las ocasiones de gol generadas a lo largo de los 90'.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá unas semanas sin partidos por afrontar de acuerdo al calendario FIFA. Se iniciarán los últimos partidos de las Eliminatorias 2026, por lo que habrá una paralización breve del Torneo Clausura. Cuando todo se reanude, los celestes tendrán que viajar a la Ciudad Imperial para enfrentar a Cusco FC, el cual está programado para el domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas locales.