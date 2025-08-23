- Hoy:
¿Se olvidó de Cristal? Pedro Aquino dejó sorpresivo mensaje tras llegar a Alianza: "Yo ya soy..."
Pedro Aquino tuvo sus primeras palabras como nuevo jugador de Alianza Lima tras su incorporación y sorprendió a sus seguidores con contundente mensaje.
Alianza Lima cerró su plantel para la temporada 2025 rompiendo el mercado al reforzarse con Pedro Aquino, exjugador de Sporting Cristal que llega cedido por parte del Santos Laguna de México. La 'Roca' ya está entrenando con los blanquiazules y días después de su anuncio, sorprendió a los hinchas con sus recientes palabras sobre el club.
El mediocampista defensivo fue entrevistado por el área de prensa de la institución, donde afirmó que está al 100% físicamente para dar todo de sí en la cancha y viene con el objetivo de ser campeón nacional. Pero lo más llamativo fue cuando al final del video mencionó que ya era un 'Íntimo' más.
"Física y mentalmente me siento espectacular. El domingo tenemos un clásico y ese partido tenemos que ganarlo sí o sí. Cada jugada, cada balón, voy a ir a muerte. Vengo a salir campeón y poder hacer historia. Yo ya soy 'Íntimo'", declaró Aquino para Alianza Play a pocos días de haberse unido al equipo.
Pedro Aquino se rindió ante Matute
El futbolista de 30 años también impactó a su seguidores al rendirse ante el estadio aliancista, Matute, al cual calificó de glorioso y donde los victorianos han conseguido grandes cosas a nivel deportivo, por lo que es un orgullo para él poder pisar el gramado del Alejandro Villanueva.
"Para mí es un honor poder pisar hoy en día Matute. Siento que es un estadio glorioso, que ha logrado muchas cosas buenas. Hoy en día me toca aportar mi granito de arena", fueron sus palabras con respecto a la que será su nueva casa hasta mediados del 2026.
¿Pedro Aquino debutará con Alianza Lima en el clásico ante Universitario?
La llegada de Pedro Aquino se dio justamente a pocos días de lo que será una nueva edición del clásico peruano ante Universitario en el Estadio Monumental y los aficionados de Alianza Lima se preguntan si podrán ver en acción a su flamante incorporación contra los cremas por el Torneo Clausura.
Es preciso señalar que, tras verlo entrenar con el plantel, el DT Néstor Gorosito lo puso en lista de convocados para el encuentro. No obstante, será decisión de él y su comando técnico si le dan la oportunidad al volante de primera línea para que se estrene con camiseta blanquiazul. Lo más probable es que comience las acciones desde el banco de suplentes.Pedro Aquino fue convocado por Alianza Lima para el clásico ante Universitario. Foto: Alianza Lima
