- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs UTC
- Levante vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- UFC: Borjas vs Su Mudaerji
- Banco de la Nación
¿Olvidó a Sporting Cristal? Gianfranco Chávez compartió una polémica publicación - VIDEO
El defensor peruano Gianfranco Chávez compartió una controversial fotografía junto a una polémica canción de Tony Rosado. ¿Se olvidó de Cristal?
La mañana de este sábado, la hinchada de Alianza Lima se acercó al estadio Matute para realizar un emotivo banderazo como sinónimo de apoyo al gran momento que viene pasando el equipo y darle toda la confianza de cara al clásico que sostendrán este domingo en el Monumental contra Universitario.
En medio de la celebración, el defensor Gianfranco Chávez no dudó en compartir un post de Alianza Lima, tras el banderazo de la hinchada blanquiazul; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción que decidió utilizar. Según se puede ver en la historia que compartió en su cuenta oficial de Instagram, figura todo el equipo junto a la música de Tony Rosado "Te eché al olvido".
Y es que la letra de la canción bien podría estar relacionado con el momento que vive Chávez. Pasó de ser echado de Sporting Cristal a firmar por Alianza Lima y tener la posibilidad de jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A ello, este domingo 24 de agosto podría jugar su primer clásico peruano entre cremas y blanquiazules.
Gianfranco Chávez convocado para el clásico
Alianza Lima confirmó la lista de convocados por Néstor Gorosito. Dentro de la nómina figura Gianfranco Chávez. Además, está Pedro Aquino, quien también podría disputar su primer clásico peruano, aunque finalmente si juegan es decisión del comando técnico.
¿Qué dice la letra de la canción "Te eché al olvido"
"Simplemente, esperé este momento. Yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar…", es una parte de la canción que canta el músico peruano Tony Rosado durante sus conciertos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90