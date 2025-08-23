¿Olvidó a Sporting Cristal? Gianfranco Chávez compartió una polémica publicación - VIDEO

La mañana de este sábado, la hinchada de Alianza Lima se acercó al estadio Matute para realizar un emotivo banderazo como sinónimo de apoyo al gran momento que viene pasando el equipo y darle toda la confianza de cara al clásico que sostendrán este domingo en el Monumental contra Universitario.

En medio de la celebración, el defensor Gianfranco Chávez no dudó en compartir un post de Alianza Lima, tras el banderazo de la hinchada blanquiazul; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción que decidió utilizar. Según se puede ver en la historia que compartió en su cuenta oficial de Instagram, figura todo el equipo junto a la música de Tony Rosado "Te eché al olvido".

Y es que la letra de la canción bien podría estar relacionado con el momento que vive Chávez. Pasó de ser echado de Sporting Cristal a firmar por Alianza Lima y tener la posibilidad de jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A ello, este domingo 24 de agosto podría jugar su primer clásico peruano entre cremas y blanquiazules.

Gianfranco Chávez convocado para el clásico

Alianza Lima confirmó la lista de convocados por Néstor Gorosito. Dentro de la nómina figura Gianfranco Chávez. Además, está Pedro Aquino, quien también podría disputar su primer clásico peruano, aunque finalmente si juegan es decisión del comando técnico.

¿Qué dice la letra de la canción "Te eché al olvido"

"Simplemente, esperé este momento. Yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar…", es una parte de la canción que canta el músico peruano Tony Rosado durante sus conciertos.